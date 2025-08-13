お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（57）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。納車された愛車を披露した。

山本は黒色のトヨタ「ランドクルーザー250」を運転し、妻でタレントの西野未姫と義母、長女を乗せて登場。「なんとけいちょん、ランクル納車！1年半待ったんです！本日納車です」と報告した。

23年末に申し込んだといい、西野は「人生最後の車だから」と承諾したという。山本の年収を知らないという西野からは「お金持ちだね？どこにあるのそんなお金。知らないんだけど」とツッコまれ、撮影スタッフからも「だってこの車オプションめっちゃついてる、見たら分かる」といじられた山本は「何にもしてません。月々支払うだけでドンと払うわけじゃないから。毎月払って3年後にまたお話をして次どうするかって、そういうやつですよ」と残価設定型ローンであることを明かした。

ホイールなどをカスタムしたというが「ちょっと俺、車のことは分からない。担当の人にかっこ良くしてくださいって言って」とこだわりは強くない様子。「黒かカフェオレ色かどっちかかなと思って。カフェオレ色がないってなったから今回黒にした」と説明した。

実際に運転する山本に西野は「似合ってる」とベタ褒め。山本は新たな愛車を「すごい良い。大きいから。甲高の（車高が高い）車って安心感がある。ディーゼルを昔も乗ってたのよ。ディーゼルの心地よさみたいな」と絶賛していた。