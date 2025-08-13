平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人によるグループ・Number_iが、日本時間11日に全世界配信を開始した最新デジタルシングル『未確認領域』が、日米iTunesミュージックビデオ総合ランキング1位を獲得しました。

本作は配信前からSNSで一部音源を先行公開し、地上波音楽番組でフルコーラスを初披露するなど、大きな話題を集めてきた楽曲。リリースと同時に公開されたミュージックビデオでは、人体を『未確認領域に満ちた宇宙』と捉え、『良いものを取り入れ、良いものを生み出す』というNumber_iの核となるメッセージを表現しています。

また、『未確認領域』は公開後すぐにデイリーストリーミング数100万回超を記録し、日本およびアメリカのiTunesミュージックビデオ総合ランキングで1位を獲得する快挙を成し遂げました。

Number_iは海外活動にも積極的で、2024年4月14日にはアメリカで行われた世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』内の、88rising主催の特別ステージ『88rising Futures』に出演。圧巻のパフォーマンスで会場を沸かせ、デビュー曲『GOAT』はアメリカiTunes総合チャート10位、Hip-Hopチャート3位にランクインするなど注目されました。