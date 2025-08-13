もしもの停電に抜群の安心感。10年使えるAnkerの防災電源セットが30％ポイント還元 #楽天セール
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
現在、Ankerのポータブル電源とソーラーパネルのセットや、マグネット式ワイヤレス充電パッドなど、お得な商品が多数登場しています。
なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
ピタッと充電、絡まずスッキリ。Ankerの「MagGo Wireless Charger (Pad)」が15％ポイント還元中！
Anker（アンカー）の「MagGo Wireless Charger (Pad)」は、マグネット式ワイヤレス充電対応の充電パッド。iPhone 16/15/14/13シリーズユーザーにおすすめのアイテムが15％ポイント還元で販売中です。
本商品は、Qi2対応のiPhoneに従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能。Wireless PowerIQ技術により、充電時間が短縮され、放熱性も向上しています。
10,000回の折り曲げに耐える耐久性に優れた、長さ1.5mのUSB-Cケーブルを搭載。コンセントの位置を気にせずに使用できるのも嬉しいポイントです。
アウトドアや緊急時、節電対策にオススメ。Ankerのポータブル電源とソーラーパネルのセットが30％ポイントバック！
長寿命バッテリーと高い耐衝撃性能を兼ね備えた、Anker（アンカー）のポータブル電源「767 Portable Power Station (GaNPrime PowerHouse 2048Wh)」と「Solix PS200 （200W）」のソーラーパネルセットが30％ポイント還元とお得に購入できるチャンスです。
「767 Portable Power Station (GaNPrime PowerHouse 2048Wh)」は、自宅のコンセント・付属のソーラーパネルどちらからでも充電可能。アウトドアでの使用はもちろん、緊急時や節電対策にもオススメです。
「Solix PS200 （200W）」は、単結晶パネルを採用し最大23%の高効率を実現。1枚あたり最大200Wで充電可能で、5枚まで同時接続でき、晴天時には約960Wで並列充電できる優れモノです。
＞＞Anker最大30％ポイントバック！
落ち着いた雰囲気とシンプルなルックスで持ちやすい、ポーターの「カレント マネークリップ」がお買い得
PORTER（ポーター）の「カレント マネークリップ」はエンボス加工を施した、しなやかな風合いのレザーを使用したマネークリップ。
品よく、落ち着いた雰囲気とシンプルなルックスで持ちやすく、スーツの内ポケットに入れてもスタイルを邪魔しないスマートさが魅力です。
内部の紙幣を挟むクリップは可動式を採用し、紙幣の出し入れをスムーズに行うことが可能。カードポケットを多数設けているのも◎な本商品が10％ポイント還元とお買い得です。
Dolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載。モトローラのSIMフリースマホ「moto g64」が25％ポイント還元中！
motorola（モトローラ）の「moto g64」はDolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載し、臨場感あふれるコンテンツ視聴を楽しめるSIMフリースマートフォン。現在25％ポイント還元とお得に販売中です。
最大限のパフォーマンスを発揮するパワフルなプロセッサー、MediaTek Dimensity 7025にRAM 8GBを搭載。128GBのストレージはコンテンツをたっぷり保存できます。
光学手ぶれ補正(OIS)搭載のクワッドピクセルテクノロジー対応カメラシステムを採用しているので、ぶれることなく薄暗い場所でも驚くほどクリアな写真やなめらかな動画を撮影できますよ。
料理人・道場六三郎の食味評価により精米状態を決定し、プログラム化した山本電気の家庭用精米機が10％ポイント還元
山本電気（YAMAMOTO）の「MICHIBA ライスクリーナー 匠味米 (MB-RC52)」は、料理人・道場六三郎の食味評価により精米状態を決定し、プログラム化した家庭用精米機。
マイコン制御で「高速」「中速」「低速」の3段階に精米スピードを自動減速することで、精米時の余分な摩擦を軽減し、お米の温度上昇や割れを抑えます。
玄米・白米からそれぞれ無洗米に仕上げることができ、フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した部分を取り除き、本来の白米の香り・味を蘇らせることができる優れモノが10％ポイント還元とお買い得です。
その他にもお買い得商品が多数！ 最大45%ポイント還元も
日用品
サプリメント
Image/Source:楽天市場