Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¢½Å¤µ£¸¡¦£µ¥¥í¤ÎÉôÉÊ¤¬¾²²¼¤«¤éÍî²¼¡Ä³ÝÀî»ÔÆâ¤ÎÀþÏ©ÏÆ¤ÇÈ¯¸«
¡¡£Ê£ÒÅì³¤¤Ï£±£³Æü¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¾²²¼ÉôÉÊ¤¬Ã¦Íî¤·¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»ÔÆâ¤ÎÀþÏ©ÉÕ¶á¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Áö¹ÔÃæ¤Ë³°¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿¹Ô¤Ø¤Î»Ù¾ã¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉôÉÊ¤Ï¡¢¾²²¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿µ¡´ï¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Î¥«¥Ð¡¼¡Ê½Ä£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢²££¶£°¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µÌó£¸¡¦£µ¥¥í¡Ë¡£ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç£±£³ÆüÌ¤ÌÀ¡¢·¸°÷¤¬¼ÖÎ¾¤òÅÀ¸¡Ãæ¤Ë¡¢ÉôÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÀþÏ©¤òÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Îºî¶È°÷¤¬³ÝÀî¡½ÀÅ²¬´Ö¤Î¾å¤êÀþ¤ÎÀþÏ©ÏÆ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÉôÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼ÖÎ¾¤«¤é³°¤ì¤¿ÉôÉÊ¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¸áÁ°£±£°»þ²á¤®¤Ë³ÝÀî±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢ÀÅ²¬±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£