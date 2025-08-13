松坂屋上野店の名物イベント「食品大特価市」がオトクの宝庫...！ギフトセットや毎日使う調味料がリーズナブルに。《25日まで》

2025年8月13日から25日まで、松坂屋上野店の６階催事場にて「食品大特価市＆食品ギフトセット解体セール」が開催されています。

オトク企画が目白押し

イベント会場には、約1万5000種類18万点のお買い得商品が大集結。物価高のこの時代にありがたい、松坂屋上野店の名物イベントです。

最近のトレンドとも言える、食卓に欠かせない食材の"まとめ買い"。

「日清こめ油＆ヘルシーオイルギフト BPH−30A」（日清こめ油350ｇ×2本、MCTリセッタ350ｇ×2本、日清健康オイルアマニプラス350ｇ×2本）は1620円、「三輪素麺 GA−450」は箱売り（450ｇ×20袋）8840円、単品（１袋／50ｇ×9束）486円など、一番人気の箱売りギフトセットや同じものを箱で買うとさらにお得になる"単品箱買い"対応商品は要チェック。

値上げ続く米の代替として"麺"を主食に提案する、初めての試みも。

ご当地麺を集めた企画「MEN47」では、福島〈みうら食品〉の「喜多方ラーメン」（248円）や鳥取〈寿がきや〉の「銀座香味徳監修 鳥取ゴールド牛骨ラーメン」（228円）、熊本〈エン・ダイニング〉の「熊本産はちべえトマトピューレ使用 ナポリタン」（226円）などが揃い、自宅で手軽に旅行気分を味わえます。

日々の料理に欠かせない調味料もお買い得価格で販売。

正田醤油「正田のしょうゆ特級」（210円）、モンテ物産「バルベーラ アリーヴェ EVオリーブオイル」（1458円）、ネスレ「ギフトネスカフェプレジデント」（540円）などが登場します。

さらに、暑いほどお得になる「暑い日気温連動セール」も開催。小川産業「小川の麦茶 つぶこ冷水・煮出し用TB」（２８０円）などの対象商品をお得にゲットするチャンスです。

気象庁が17時に公式ホームページで発表する翌日の東京地方の予想最高気温で、翌日の対象商品の値引率が決まります。予想最高気温が30度以上で店頭表示価格から５％オフ、33度以上で店頭表示価格から7％オフ、35度以上で店頭表示価格から10％オフに。

開催時間は10時から19時まで。最終日は18時閉場。

なお、レジ袋は有料。簡易包装・エコバッグの持参がオススメです。

セール対象商品には数に限りがあります。

（東京バーゲンマニア編集部）