13Æü¤Î¿·³ã¸©Æâ¤ÏÅ·µ¤²óÉü ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ìµ¤²¹¾å¾º ¹¤¯¿¿²ÆÆüÍ½ÁÛ¡¡18Æü¤´¤í¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¡×¤Ë Ç®Ãæ¾É¤äÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ
¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì13Æü¤Î¿·³ã¸©Æâ¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¹¤¯À²¤ì¤Æ¤¤¤ë13Æü¤Î¸©Æâ¡£
¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¤Ç30.9¡î¡¢»°¾ò»Ô¤Ç30.0¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸åµ¤²¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÄ¹²¬»Ô¤Ç32¡î¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ä¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤Ç31¡î¤Ê¤É¤È¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¿·³ã¤ò´Þ¤àËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ë¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢º£·î18Æü¤´¤í¤«¤éµ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ê¤É·ò¹¯´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£