【アーケードアーカイブス アクアジェット】 8月14日 配信予定 価格：1,500円 プレイ人数：1人 【アーケードアーカイブス2 アクアジェット】 8月14日 配信予定 価格：1,800円 プレイ人数：1人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用スポーツ「アーケードアーカイブス アクアジェット」および、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用スポーツ「アーケードアーカイブス2 アクアジェット」をそれぞれ8月14日より配信する。価格は「アーケードアーカイブス アクアジェット」が1,500円、「アーケードアーカイブス2 アクアジェット」が1,800円。

「アクアジェット」は1996年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたマリンスポーツゲーム。本作は水上バイクを模した大型筐体が特徴で、当時のゲームセンターでひときわ注目を集めた。「システム・スーパー22」によって表現された自然豊かなリゾート地や照りつける太陽、そして波打つ水面を疾走するスリルを味わえる。

「アーケードアーカイブス2」シリーズには、「オリジナルモード」、「ハイスコアモード」、「キャラバンモード」、「タイムアタックモード」が収録されている。セーブスロットを複数実装し、プレイをやり直すことができる巻き戻し機能や、すぐにゲームを始めたい人のためのクイックスタート機能も実装されている。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。8月14日19時からは「アクアジェット特集」が配信される予定。番組では、当時の開発者および、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演予定となっている。

□YouTube ハムスターチャンネルのページ

AQUA JET& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation