´ØÅì¤ÏÆü¤´¤È¤Ëµ¤²¹¾å¾º¡¡17Æü¤«¤é»Ä½ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤½ë¤µ¡¡ºÆ¤Ó40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â
´ØÅì¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤ÏÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë½ë¤µ¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢17Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¡¢ÌÔ½ëÆüÂ³½Ð¡£ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¡£ËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¡£
17Æü(Æü)°Ê¹ß¤ÏÌÔ½ëÆüÂ³½Ð¡¡40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¡¡¹ó¤Ê»Ä½ë¤Ë
´ØÅì¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¡¢¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢17Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¡¢½ë¤µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ìÃÊ¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢20Æü(¿å)¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï35¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¶¶¤Ç¤Ï39¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£±êÅ·²¼¤Ç¤ÏÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â´À¤¬Ê®¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÃæ¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÍ½Äê¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½ë¤µÂÐºö¤ÏËüÁ´¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥Î¥É¤¬³é¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¡¢Å¬ÅÙ¤Ë±öÊ¬¤âÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ÈÏ°Ï¤ÇÇ®ÂÓÌë¤Ë¡¡Ìë´Ö¤âÇ®Ãæ¾É¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¡²Æ¥Ð¥Æ¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢Ìë¤â½ë¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
Æü¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤âµ¤²¹¤Ï²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ìë´Ö¤âÆüÃæ¤Î½ë¤µ¤¬»Ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£15Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½ê¤Çµ¤²¹¤¬25¡î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÇ®ÂÓÌë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿²¶ì¤·¤µ¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ê¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¥°¥Ã¤È°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤º¡¢¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤ÎÆüÃæ¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤¿¤ê¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö²÷Ì²¡×¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥óÅù¤Ç¼¼Æâ¤òÅ¬²¹¤Ë¤·¤Æ½¢¿²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÎäµÑÁÇºà¤äÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤Î¿²¶ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
