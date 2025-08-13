Photo: 三浦一紀

2024年9月20日の記事を編集して再掲載しています。

意外と簡単だよ。

新しいiPhoneを買うと、必ずやらなければならないのが、古いiPhoneからのデータ移行。いろいろとやり方はありますが、今回はお手軽にデータ移行ができる「クイックスタート」のご説明をいたします。みんな、ついてこい！

クイックスタートの前にここをチェック！

購入したばかりのiPhone。僕はソフトバンクで契約しているので、購入するときに動作確認のために一度パッケージを開けて、設定を行ないます。

でも、クイックスタートを使う場合は、もう一度工場出荷状態にリセットしましょう。そうしないと、クイックスタートが使えませんので。約束だぞ。アップルストアで買った人は、箱から出した状態でスタートすればOK。

あと、できれば旧iPhoneのほうも最新iOSにしておきましょう。多少古いバージョンでも対応するとは思いますが、念には念を。

2台のiPhoneを並べてデータ移行開始

では、やっていきましょう。

まずはまっさらなiPhone 16を用意します。画面をタップしましょう。

言語選択画面が表示されたら「日本語」をタップ。

「国または地域を選択」画面では「日本」をタップ。

「外観」設定画面。ここはお好きに設定を。そして「続ける」をタップ。

ようやく「クイックスタート」の画面が登場しました。

ここでお手持ちの旧iPhoneをご用意。写真左がiPhone 16、右がiPhone 14 Proです。iPhone 14 Pro側に表示されている「続ける」をタップ。

iPhone 16にモヤモヤっとした二次元コードが表示されるので、それをiPhone 14 Proのカメラを使って丸い枠内に表示させます。

すると、iPhone 14 Pro側に「新しいiPhoneを設定」という画面が表示されるので、「自分用に設定」をタップ。

お次はiPhone 16に「ほかのiPhoneのパスコードを入力」という画面が表示されるので、iPhone 14 Proで使っていたパスコードを入力します。

ちょっと待ちます。

iPhone 16に「データとプライバシー」という画面が表示されたら「続ける」をタップ。

またしばらくすると「Face ID」の設定画面が表示されます。ここで設定してもOK。今回は「あとでセットアップ」をタップして次に進みます。

iPhone 16で旧iPhoneからのデータ転送画面に変わったら「続ける」をタップ。

iPhone 16に利用規約が表示されたらじっくり読んで「同意する」をタップ。

iPhone 16で設定が始まります。しばし待つ。

iPhone 16で「新しいiPhoneに設定を移行」という画面が出るので、「続ける」をタップ。

iPhone16に「位置情報サービス」が表示されます。ここはお好きなように。

iPhone 16の「Wallet」の設定が始まります。随時クレジットカードなどの登録が発生するので、適宜行ないましょう。

なんやかんややりながら進んでいくと、「消音モード」の設定画面になります。「続ける」をタップ。

「緊急SOS」の画面が表示されたら「続ける」をタップ。

データ転送が始まります。終わるまでしばし待機。

それほどデータ容量が多くなければ、数十分ほどで転送が終わります。何百GBもデータがある場合は、かなり時間がかかると思ったほうがいいでしょう。

ちなみに、アプリに関してはバックグラウンドで徐々にダウンロードされていきますので、少々お待ちを。

お疲れ様でした。これで旧iPhoneのデータがiPhone 16に転送されました。あとはお好きなようにカスタマイズしましょう。よいiPhoneライフを！