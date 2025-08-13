尾碕真花×松本怜生、“素”の表情で本音トーク！『シンデレラ クロゼット』クッキング配信で見せた息ぴったりの掛け合い
TBSドラマストリーム枠（毎週火曜 深0：58）で放送中の『シンデレラ クロゼット』。同作は、「別冊マーガレット」（集英社）にて2019年より連載された、柳井わかな氏による同名漫画を原作とする青春ラブストーリー。東京での大学生活になじめず悩む女子大生・春香（尾碕真花）が、“謎の美女”光（松本怜生）との出会いを通じて、成長していく姿が描かれている。
【ドラマ場面写真】美しすぎる…松本怜生の”女装男子”姿
そんなメインキャストを務める尾碕と松本が、ライブ配信アプリ「NATSLIVE」に出演。作中に登場する“唐揚げ”作りに挑戦するクッキングライブを行い、普段のドラマでは見られない“素”の掛け合いを展開した。「作品の中では、スタッフさんがやってくださるので、今回ちゃんと料理するのは初めて」と完成品に手ごたえを感じている尾碕。そんな2人で料理をしている姿を客観視した松本は「光と春香じゃなさすぎて、皆さん困惑していないかな？」と話すほど、役柄から離れた自然体のトークで視聴者を楽しませていた。完成した料理の出来栄えには「100点！」とそろって高評価。しかし、松本は「光は100点をあげなさそうだから、98点！」と役になぞらえて採点し、尾碕が思わず大笑いする場面も。息の合ったやり取りで、仲の良さをうかがわせた。
物語は折り返し地点を迎え、松本は「周（カルマ）、美央（水戸由菜）など、後半に向けて個性的なキャラクターがどんどん登場してきます。ワチャワチャ感も増してきて、見どころがたくさんです」と作品の魅力を語る。
春香と光の出会いから始まる物語は、メイクやファッションをきっかけに変わっていく春香の成長を描いた新感覚の青春ラブストーリー。憧れのキャンパスライフ、自己表現、恋愛模様など、若者たちのリアルな感情を丁寧に描いており、今後の展開にも注目が集まる。
今回2人が登場した「NATSLIVE」は、2023年にクックパッドから独立した新たなライブ配信サービス。アーティスト、俳優、声優、アイドルなど多彩なキャストによるコンテンツを月間70番組以上配信しており、オンラインとリアルを組み合わせた体験を提供している。
◆ドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』
TBS系 毎週火曜深夜0時58分放送
※一部地域をのぞく。放送時間変更の可能性あり
地上波放送終了後、TVer、TBS FREEにて見逃し配信
Netflixにて、毎週火曜先行配信中
