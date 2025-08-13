Galileo Galilei´ä°æ°ê¿Í¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤¿»ö¾ð¤òÀâÌÀ¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ·èÃÇ¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Galileo Galilei¤Î´ä°æ°ê¿Í¡Ê34¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£8·î9Æü¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ·èÃÇ¡×²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤¿»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿´ä°æ°ê¿Í
¡¡Galileo Galilei¤Ï9Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¤¤Î¤Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸ø¼°X¤Ç¡Ö¡Ú½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤È¤·¡¢¡ÖGt.´ä°æ°ê¿Í¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ä°æ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖBBB¡ßGG¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¡È¤¤¤Î¤Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡É¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÆüÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¤¬¡ØÃæÄ²¼´Ç±Å¾¡Ù¤È¤¤¤¦Ä²¤ÎÉÂµ¤¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ë»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤È»ö¾ð¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¼ê½Ñ¤ÏÂçÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ªº£¤ÏÂÎÄ´¤â²óÉü¤·¤Æ¡¢²È¤Ç¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò²÷¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¥¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖGG¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥êÀ©ºî¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼¡²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢º£²ó»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¤¬¤Ä¤ó¤È¥®¥¿¡¼¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁá¤¯¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Î¼ê½ÑÀ®¸ù¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ê½ÑÀ®¸ù¡¢¤è¤«¤Ã¤¿...!!¡×¤Ê¤É´î¤ÖÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ·èÃÇ¡×²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤¿»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿´ä°æ°ê¿Í
¡¡Galileo Galilei¤Ï9Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¤¤Î¤Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸ø¼°X¤Ç¡Ö¡Ú½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¡×¤È¤·¡¢¡ÖGt.´ä°æ°ê¿Í¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò²÷¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¥¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖGG¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥êÀ©ºî¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼¡²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢º£²ó»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¤¬¤Ä¤ó¤È¥®¥¿¡¼¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁá¤¯¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Î¼ê½ÑÀ®¸ù¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ê½ÑÀ®¸ù¡¢¤è¤«¤Ã¤¿...!!¡×¤Ê¤É´î¤ÖÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£