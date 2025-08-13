Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó9·î¸Â¡Ê13ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü7000±ß¥³ー¥ë¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿1359Ëç
¡¡13Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯9·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü9·î11Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü547Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1Ëü1661Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î8886Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü3000±ß¤Î1080Ëç¡Ê325±ß°Â835±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü7000±ß¤Î1359Ëç¡Ê43±ß¹â90±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡11¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡64¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡66¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡89¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 543¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡10¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 624¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡20¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 931¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡41¡¡¡¡48000¡¡
¡¡1359¡¡¡¡ +43¡¡¡¡¡¡90¡¡¡¡47000¡¡¡¡3685 ¡¡¡¡-995¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡ 198¡¡¡¡ +76¡¡¡¡ 160¡¡¡¡46250¡¡
¡¡ 888¡¡¡¡ +75¡¡¡¡ 180¡¡¡¡46000¡¡
¡¡ 151¡¡¡¡ +80¡¡¡¡ 210¡¡¡¡45750¡¡
¡¡ 526¡¡¡¡+110¡¡¡¡ 265¡¡¡¡45500¡¡
¡¡ 182¡¡¡¡+105¡¡¡¡ 290¡¡¡¡45250¡¡
¡¡ 833¡¡¡¡+155¡¡¡¡ 375¡¡¡¡45000¡¡
¡¡ 128¡¡¡¡+175¡¡¡¡ 440¡¡¡¡44750¡¡
¡¡ 482¡¡¡¡+180¡¡¡¡ 490¡¡¡¡44500¡¡
¡¡ 155¡¡¡¡+195¡¡¡¡ 580¡¡¡¡44250¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 565¡¡¡¡44125¡¡
¡¡ 690¡¡¡¡+270¡¡¡¡ 695¡¡¡¡44000¡¡¡¡1385 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡+195¡¡¡¡ 715¡¡¡¡43875¡¡
¡¡ 111¡¡¡¡+260¡¡¡¡ 780¡¡¡¡43750¡¡¡¡1160 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡22¡¡¡¡+155¡¡¡¡ 760¡¡¡¡43625¡¡
¡¡ 195¡¡¡¡+305¡¡¡¡ 890¡¡¡¡43500¡¡¡¡1040 ¡¡¡¡-250¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡+150¡¡¡¡ 955¡¡¡¡43375¡¡¡¡ 980 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡65¡¡¡¡+375¡¡¡¡1050¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 920 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 198¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡+215¡¡¡¡1085¡¡¡¡43125¡¡
¡¡ 362¡¡¡¡+370¡¡¡¡1160¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 835 ¡¡¡¡-325¡¡¡¡1080¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡+180¡¡¡¡1245¡¡¡¡42875¡¡¡¡ 795 ¡¡¡¡-265¡¡¡¡¡¡19¡¡
¡¡¡¡22¡¡¡¡+315¡¡¡¡1240¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 735 ¡¡¡¡-260¡¡¡¡¡¡76¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 695 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡+295¡¡¡¡1395¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 645 ¡¡¡¡-250¡¡¡¡ 140¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +95¡¡¡¡1425¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 615 ¡¡¡¡-215¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡24¡¡¡¡+315¡¡¡¡1605¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 585 ¡¡¡¡-195¡¡¡¡¡¡43¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42125¡¡¡¡ 540 ¡¡¡¡-365¡¡¡¡¡¡31¡¡
¡¡¡¡23¡¡¡¡+465¡¡¡¡1900¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 505 ¡¡¡¡-205¡¡¡¡ 399¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡+645¡¡¡¡1795¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 485 ¡¡¡¡-185¡¡¡¡¡¡49¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+490¡¡¡¡1800¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 465 ¡¡¡¡-165¡¡¡¡ 110¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡+290¡¡¡¡2150¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 415 ¡¡¡¡-160¡¡¡¡ 231¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41375¡¡¡¡ 385 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡17¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41250¡¡¡¡ 365 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡ 124¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41125¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡31¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡+430¡¡¡¡2545¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 330 ¡¡¡¡-115¡¡¡¡ 632¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40875¡¡¡¡ 300 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡61¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40750¡¡¡¡ 285 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡72¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40625¡¡¡¡ 270 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡26¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 255 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡ 221¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40375¡¡¡¡ 245 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40250¡¡¡¡ 235 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡54¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40125¡¡¡¡ 220 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡55¡¡
¡¡¡¡10¡¡ +1105¡¡¡¡3525¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 205 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡ 631¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡11¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡64¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡53000¡¡
¡¡¡¡66¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡89¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡51000¡¡
¡¡ 543¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡10¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 624¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡20¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 931¡¡¡¡ +20¡¡¡¡¡¡41¡¡¡¡48000¡¡
¡¡1359¡¡¡¡ +43¡¡¡¡¡¡90¡¡¡¡47000¡¡¡¡3685 ¡¡¡¡-995¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡ 198¡¡¡¡ +76¡¡¡¡ 160¡¡¡¡46250¡¡
¡¡ 888¡¡¡¡ +75¡¡¡¡ 180¡¡¡¡46000¡¡
¡¡ 151¡¡¡¡ +80¡¡¡¡ 210¡¡¡¡45750¡¡
¡¡ 526¡¡¡¡+110¡¡¡¡ 265¡¡¡¡45500¡¡
¡¡ 182¡¡¡¡+105¡¡¡¡ 290¡¡¡¡45250¡¡
¡¡ 833¡¡¡¡+155¡¡¡¡ 375¡¡¡¡45000¡¡
¡¡ 128¡¡¡¡+175¡¡¡¡ 440¡¡¡¡44750¡¡
¡¡ 482¡¡¡¡+180¡¡¡¡ 490¡¡¡¡44500¡¡
¡¡ 155¡¡¡¡+195¡¡¡¡ 580¡¡¡¡44250¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 565¡¡¡¡44125¡¡
¡¡ 690¡¡¡¡+270¡¡¡¡ 695¡¡¡¡44000¡¡¡¡1385 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡+195¡¡¡¡ 715¡¡¡¡43875¡¡
¡¡ 111¡¡¡¡+260¡¡¡¡ 780¡¡¡¡43750¡¡¡¡1160 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡22¡¡¡¡+155¡¡¡¡ 760¡¡¡¡43625¡¡
¡¡ 195¡¡¡¡+305¡¡¡¡ 890¡¡¡¡43500¡¡¡¡1040 ¡¡¡¡-250¡¡¡¡¡¡18¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡+150¡¡¡¡ 955¡¡¡¡43375¡¡¡¡ 980 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡65¡¡¡¡+375¡¡¡¡1050¡¡¡¡43250¡¡¡¡ 920 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 198¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡+215¡¡¡¡1085¡¡¡¡43125¡¡
¡¡ 362¡¡¡¡+370¡¡¡¡1160¡¡¡¡43000¡¡¡¡ 835 ¡¡¡¡-325¡¡¡¡1080¡¡
¡¡¡¡13¡¡¡¡+180¡¡¡¡1245¡¡¡¡42875¡¡¡¡ 795 ¡¡¡¡-265¡¡¡¡¡¡19¡¡
¡¡¡¡22¡¡¡¡+315¡¡¡¡1240¡¡¡¡42750¡¡¡¡ 735 ¡¡¡¡-260¡¡¡¡¡¡76¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42625¡¡¡¡ 695 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡+295¡¡¡¡1395¡¡¡¡42500¡¡¡¡ 645 ¡¡¡¡-250¡¡¡¡ 140¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +95¡¡¡¡1425¡¡¡¡42375¡¡¡¡ 615 ¡¡¡¡-215¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡24¡¡¡¡+315¡¡¡¡1605¡¡¡¡42250¡¡¡¡ 585 ¡¡¡¡-195¡¡¡¡¡¡43¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42125¡¡¡¡ 540 ¡¡¡¡-365¡¡¡¡¡¡31¡¡
¡¡¡¡23¡¡¡¡+465¡¡¡¡1900¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 505 ¡¡¡¡-205¡¡¡¡ 399¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡+645¡¡¡¡1795¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 485 ¡¡¡¡-185¡¡¡¡¡¡49¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡+490¡¡¡¡1800¡¡¡¡41750¡¡¡¡ 465 ¡¡¡¡-165¡¡¡¡ 110¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡+290¡¡¡¡2150¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 415 ¡¡¡¡-160¡¡¡¡ 231¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41375¡¡¡¡ 385 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡17¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41250¡¡¡¡ 365 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡ 124¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41125¡¡¡¡ 345 ¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡31¡¡
¡¡¡¡20¡¡¡¡+430¡¡¡¡2545¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 330 ¡¡¡¡-115¡¡¡¡ 632¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40875¡¡¡¡ 300 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡61¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40750¡¡¡¡ 285 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡72¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40625¡¡¡¡ 270 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡26¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 255 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡ 221¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40375¡¡¡¡ 245 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40250¡¡¡¡ 235 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡54¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40125¡¡¡¡ 220 ¡¡¡¡ -75¡¡¡¡¡¡55¡¡
¡¡¡¡10¡¡ +1105¡¡¡¡3525¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 205 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡ 631¡¡