¡¡13Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2025Ç¯10·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü10·î9Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1975Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1097Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î878Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü500±ß¤Î128Ëç¡Ê140±ß°Â535±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü8000±ß¤Î125Ëç¡Ê34±ß¹â115±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡13¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 4¡¡¡¡54000¡¡
¡¡¡¡37¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 6¡¡¡¡53000¡¡
¡¡ 115¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡11¡¡¡¡52000¡¡
¡¡¡¡52¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡18¡¡¡¡51000¡¡
¡¡¡¡52¡¡¡¡ +11¡¡¡¡¡¡38¡¡¡¡50000¡¡
¡¡ 102¡¡¡¡ +22¡¡¡¡¡¡68¡¡¡¡49000¡¡
¡¡ 125¡¡¡¡ +34¡¡¡¡ 115¡¡¡¡48000¡¡
¡¡ 114¡¡¡¡ +80¡¡¡¡ 215¡¡¡¡47000¡¡
¡¡ 109¡¡¡¡ +95¡¡¡¡ 355¡¡¡¡46000¡¡
¡¡¡¡29¡¡¡¡+115¡¡¡¡ 550¡¡¡¡45000¡¡
¡¡¡¡26¡¡¡¡+215¡¡¡¡ 715¡¡¡¡44500¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡+320¡¡¡¡ 770¡¡¡¡44250¡¡
¡¡¡¡63¡¡¡¡+215¡¡¡¡ 895¡¡¡¡44000¡¡¡¡1915 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡11¡¡¡¡+220¡¡¡¡1110¡¡¡¡43500¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43250¡¡¡¡1480 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡24¡¡¡¡+235¡¡¡¡1310¡¡¡¡43000¡¡¡¡1310 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42750¡¡¡¡1250 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42500¡¡¡¡1105 ¡¡¡¡-305¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡42000¡¡¡¡ 930 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41875¡¡¡¡ 910 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡41500¡¡¡¡ 760 ¡¡¡¡-190¡¡¡¡¡¡29¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡+385¡¡¡¡2680¡¡¡¡41000¡¡¡¡ 630 ¡¡¡¡-150¡¡¡¡¡¡13¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40750¡¡¡¡ 605 ¡¡¡¡-125¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40500¡¡¡¡ 535 ¡¡¡¡-140¡¡¡¡ 128¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40250¡¡¡¡ 495 ¡¡¡¡-115¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40125¡¡¡¡ 480 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40000¡¡¡¡ 445 ¡¡¡¡-120¡¡¡¡¡¡46¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39750¡¡¡¡ 415 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39625¡¡¡¡ 400 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡ 5¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39500¡¡¡¡ 380 ¡¡¡¡ -85¡¡¡¡¡¡44¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡39000¡¡¡¡ 320 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡29¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38750¡¡¡¡ 320 ¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38625¡¡¡¡ 285 ¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡14¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38500¡¡¡¡ 275 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38000¡¡¡¡ 235 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37875¡¡¡¡ 225 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37625¡¡¡¡ 215 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37500¡¡¡¡ 200 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37250¡¡¡¡ 180 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡37000¡¡¡¡ 175 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡63¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36750¡¡¡¡ 155 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36500¡¡¡¡ 145 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36000¡¡¡¡ 130 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35750¡¡¡¡ 120 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35500¡¡¡¡ 125 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35250¡¡¡¡ 120 ¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35000¡¡¡¡ 110 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
