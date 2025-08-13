お笑い芸人、大西ライオン（45）が13日、完全個室・月額会員制のシミュレーションゴルフ店「大西ライオンゴルフ Party Lounge」プレオープン記念取材会に出席した。

ティーチング資格も持ち、YouTubeチャンネルも人気のゴルフ好き芸人として知られており、ゴルフ界のために「何かできないか」と思い立ち、室内ゴルフ店のプロデュースに着手。個室空間でプライベートを保ちながら最大8人まで利用でき、飲食物も持ち込み自由。大西や同じくティーチング資格を持つ天竺鼠の瀬下豊らを講師役にレッスンなどもできるサービスを提供する。

米男子ゴルフツアーの名門大会「マスターズ」を意識した緑と白基調の内装に仕上げたといい、大西は「めちゃくちゃいいものができました。駅からも近いですし、池袋はゴルフ熱の高い場所。このあたりはマーラータン屋が多いので、ぜひ持ち込んでパーティーを楽しむ感覚で使ってほしいです。心配ないさー！！」と呼びかけた。

約500万円するという最新鋭のシミュレーションゴルフ機器を設置。現状の講師芸人は大西と瀬下のみだが、今後は資格の有無にとらわれず、人員を増やしていく予定という。大西は「ここでYouTubeの撮影をしてもいいですし、会員さんは僕たちのコンペへの参加権利もあります。吉本には（女子プロゴルファーの）全美貞さんもいるので。そんな方にもぜひ来て楽しんでいただきたいです」と力を込めた。

イベントでは早速試打も行った。趣味がゴルフという女性ピン芸人のCRAZY COCOは「周りに始めた友達が多いんですけど、打ちっぱなしだと周りの目が気になって緊張しながら打っているという声も聞きます。ここなら無駄もなく効率的に練習できそう」と語り、第1号のVIP会員となったゴルフ好きの平成ノブシコブシ吉村崇は「芸人総力戦でやっていこうという感じです。今、ゴルフは気持ち良くラウンドできる季節が短くなってきているので、そういう時に室内を使っていただけたら」と語った。

施設は9月1日にグランドオープン予定で、会員プランは月額定額で何度でも利用できるプレミアムプラン（月額4万9800円）とVIPプラン（月額9万9800円）の2種類から選ぶことができる。都度利用などのコースは現状ないといい、8月13日から同26日まで第1期会員募集へ向けた事前抽選受付を行う。

瀬下は「24時間営業ですし、会社の福利厚生とかでも使っていただけたら。子ども用、女性用のクラブも用意していますし、ぜひいろんな方に楽しんでいただきたいです」と話した。