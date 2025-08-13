高校野球にまつわる夏の主役たちの実話を基に描く、熱闘甲子園ドラマ「あの夏に、夢中。」

全国から集まった数々のエピソードの中から、「新聞紙弁当」「白線越しの夏」「君がくれた歌」「縁の下の女神」の4つの物語をお送りする。それぞれの“あの夏”の物語にぜひ、ご注目を。

1つ目のエピソード「新聞紙弁当」は開始１週間でTikTok再生回数800万回を突破！

祖父は、孫のためにお弁当を一生懸命作っているのだが…その気持ちは孫には届かず。家に帰るたびに「ホームラン打ったか？」と聞かれ、毎日変な弁当を渡す祖父にうんざりする孫。「明日からお弁当はいらない、お金だけ置いておいて」そっけない態度をとる孫に、あの日の感謝できない自分を重ね涙腺崩壊する人が続出。

■南野陽子がショードラ初挑戦で田中美久と母娘役

©ABCテレビ

今週8月13日(水)からスタートする「君がくれた歌」は、野球部マネージャー・夏海が血液のガンと診断されながらも、野球部や母親に支えられながら生きていくストーリー。歌手になる

夏海役は、田中美久。野球部マネージャーを熱演！ 母親役には、「熱闘甲子園」の大ファン、南野陽子。南野はショートドラマ初挑戦！

■今後の配信予定

“あの夏”の４エピソードを紹介

「新聞紙弁当」 配信中

出演：絃瀬聡一 小泉遥香（超ときめき♡宣伝部） ほか

監督：西田卓馬（ごっこ倶楽部）

高校３年生の絃瀬聡一は、強豪校で野球をするために祖父の家で暮らしている。祖父は一生懸命弁当を作ってくれるのだが、新聞紙に包まれている特殊なお弁当。友人にからかわれ、「明日からお弁当はいらない」と突き放す。そんな聡一を見守る遥香は、感謝を伝えるように背中を押すのだが…。

「白線越しの夏」 ８月12日(火)配信スタート

出演：鈴木瞳美(≠ME) 渡邉大器 ほか

監督：西田卓馬（ごっこ倶楽部）

地方大会の全校応援に来た瞳美。「あつい、帰りたい」と愚痴をこぼしていると、スタンドの野球部の一人が“ダイナミック琉球“の応援歌をアカペラで歌いだす。静まり返る応援席に、響き渡る声。その姿を見て感動した瞳美は、自分も野球部を応援したいと、大器に相談し、生徒会に入会希望を出す。そして、翌年、野球部の大会で…。

「君がくれた歌」８月18日（月）配信スタート

出演：田中美久 南野陽子 ほか

監督：西田卓馬（ごっこ倶楽部）

野球部のマネージャーをしていた夏海（田中美久）。最近、スカートが入らないことで悩んでいた。病院へ行くと血液のガンが発覚し、すぐに抗がん剤治療をすることに。落ち込むママ（南野陽子）に、明るく過ごそうと約束をする。闘病中も、野球部のことをずっと気にかけていた夏海。生前、書き留めていたノートを開くと、そこには野球部への応援歌が綴られていた。

「縁の下の女神」８月22日（金）配信スタート

出演：大川泰雅 ティモンディ高岸 ほか

監督：西田卓馬（ごっこ倶楽部）

高岸監督に「野球部のマネージャーになりたい」と言っている女子生徒を職員室で見かけた泰雅。正直、すぐに辞めるだろうと心の中では思っていたが、仮マネージャーとなった彼女は、毎日掃除をし、テキパキと仕事をこなしている。もともと応援団だった彼女が、なぜマネージャーになったのか？ 彼女は“仮”から正式なマネージャーになれるのか？

■地上波放送スケジュール

8月11日(月・祝) 深夜０:54～ 白線越しの夏#1

8月12日(火) 深夜3:07～ 白線越しの夏#2 （※放送時間変更の可能性あり）

8月13日(水) 深夜０:54～ 君がくれた歌#1

8月14日(木) 深夜０:54～ 君がくれた歌#2

8月18日(月) 深夜０:24～ 君がくれた歌#3

8月19日(火) 深夜０:54～ 縁の下の女神#1

8月20日(水) 深夜０:24～ 縁の下の女神#2

※TVerにて8/31(日)まで全話無料配信

■「熱闘甲子園」番組情報

