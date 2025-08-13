ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇË½¹Ô¼õ¤±±¿¤Ð¤ì¤¿¤«¡Ä¥¢¥Ñー¥È¤Ë40-50Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Î°äÂÎ ½ÐÆ¬¤·¤¿ÃË¤òÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡ÂèÂáÊá¤Ø
¡¡°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡£·Ù»¡¤Ï¡¢½ÐÆ¬¤·¤¿ÃË¤ò´Ö¤â¤Ê¤¯ÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î13Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢¡ÖÂç²È¤¬ÃÎ¿ÍÃËÀ¤ò»¦¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¡¢´äÁÒ»ÔÆâ¤Î¸òÈÖ¤ËÃË¤¬½ÐÆ¬¤·¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Î¾Ú¸À¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸òÈÖ¤«¤é500¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿´äÁÒ»ÔÂçÃÏ¿·Ä®1ÃúÌÜ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤¬¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï40Âå¤«¤é50Âå¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ¬¤äÂÎ¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£