¡¡°¦ÃÎ¸©´äÁÒ»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ÇÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡£·Ù»¡¤Ï¡¢½ÐÆ¬¤·¤¿ÃË¤ò´Ö¤â¤Ê¤¯ÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î13Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢¡ÖÂç²È¤¬ÃÎ¿ÍÃËÀ­¤ò»¦¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¡¢´äÁÒ»ÔÆâ¤Î¸òÈÖ¤ËÃË¤¬½ÐÆ¬¤·¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÃË¤Î¾Ú¸À¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¸òÈÖ¤«¤é500¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿´äÁÒ»ÔÂçÃÏ¿·Ä®1ÃúÌÜ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ­¤¬¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÃËÀ­¤Ï40Âå¤«¤é50Âå¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ¬¤äÂÎ¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤ÏÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£