お笑いコンビ、極楽とんぼの山本圭壱（57）が13日までに自身のYouTubeチャンネル「極楽とんぼ山本圭壱けいちょんチャンネル」を更新。約1年8カ月待った高級車の納車を報告した。

山本は「ランクル250がやっと届きました！1年8ヶ月待った感想は…」というタイトルで動画を更新。冒頭から、手に入れたブラックの人気高級車、トヨタ「ランドクルーザー250」を運転しつつ登場した。後部座席に妻の西野未姫と義母を乗せ、ピカピカに輝く大型の車体の窓を開け満面の笑みを見せた。

そして「なんと、ランクル納車！わたくし、1年半（以上）待ったんです。納車です。本日」と興奮気味に話した。

スタッフが同車の購入額を話した部分は動画では「ピー音」で消されていたが、高級車の納車に、妻の西野は「お金持ちだね、あなた。どこにあんの？そんなお金。あたし、知らないんだけど。なんでそんなお金あんの？」と夫をいじりまくり、笑いを誘った。

山本は「だから月々支払うだけで。ボーンと払うわけじゃないから。リースだから。毎月毎月払っていって、3年後にトヨタさんとお話をして、次どうするか、と」と説明し、残価設定型ローンでの購入であることを明かしていた。