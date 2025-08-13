タレントの小倉優子（41）が13日までに自身のインスタグラムを更新。子供たちの夏休みの宿題のために机をキッチンに移動したことを報告し、変化が現れたことを明かした。

「夏休み。次男と三男の子ども部屋にあった机を、キッチン前にお引越ししました」とつづった小倉。キッチンの前に置かれた長机で勉強する息子の後ろ姿を公開し、「これが想像以上に大正解。夏休みの宿題もはかどりそうです」と喜んだ。「夏休みも後半戦！楽しく頑張りましょう」と締めくくった。

フォロワーからは「この手があったか！」「夏休みお疲れさまです」「ママのそばが良いよね」「目の前だと、ちゃんと勉強できているかどうか見れるから安心できますね」などの声が寄せられた。

小倉は2011年10月にヘアメークアーティストの男性と結婚。12年6月に長男を、16年11月に次男を出産したが17年3月に離婚した。18年12月に歯科医師と再婚し、20年には夫婦の初子となる第3子妊娠を発表したが、直後に別居中であることが報じられた。同年7月に三男が誕生も23年7月に2度目の離婚を発表した。