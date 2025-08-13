敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席で4試合連続となる勝ち越しの43号を放った。米実況席も衝撃を伝えていた。

5-5で迎えた9回。高めに入ったカットボールを完璧に捉えた。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発。打った瞬間に大谷は確信した。右手を上げてガッツポーズ、ドジャースベンチに向かって吠えた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、実況のスティーブン・ネルソン氏が「焦げ付くような強烈な打球！ 入った！ ショウヘイ・オオタニは不可避だ!!」と絶叫。その後、余韻を味わうかのように約35秒の沈黙が流れた。

球団OBで解説のエリック・キャロス氏は、「彼が他の選手と最も違うところは、不調に陥っているように見える時でも、打席に立てば特大弾を放つ可能性がいつだってあることなんです。状況は関係ありません。とんでもない一発でした。それまでの結果なんて関係なしなのです。次の球がかっ飛ばされてしまう」と衝撃。「ちなみに、明日投げますからね。忘れている人のために言っときますけど。明日の先発投手です」とファンに念押ししていた。



