広々設計で足元快適！【ムーンスター】のメンズスニーカーが高機能で登場、Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
雨の日も頼れる一足！【ムーンスター】の防水スニーカーで快適なウォーキングをAmazonで販売中！
防水機能を搭載した、ムーンスター「サプリスト」のメンズスニーカー。軽量設計で屈曲性も良く疲れにくいので、ウォーキングはもちろん、里山歩きやなど様々なシーンで活用することが出来る。地面から4cm・4時間の浸漬状態での防水性を備えた防水機能つき。ゆったりとした幅広設計を採用している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
地面から4cm・4時間の防水設計で、小雨や水たまりでも安心して歩ける全天候対応のスニーカーとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
足の形に合わせたワイド設計でつま先にゆとりがあり、長時間履いても圧迫感が少なく快適な履き心地を実現している。
通気性のあるインソールは取り外して洗濯可能で、靴内を清潔に保てるため衛生面にも配慮された設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには滑りにくい意匠が施されており、路面をしっかりグリップして歩行時の安定感を高めてくれる。
雨の日も頼れる一足！【ムーンスター】の防水スニーカーで快適なウォーキングをAmazonで販売中！
防水機能を搭載した、ムーンスター「サプリスト」のメンズスニーカー。軽量設計で屈曲性も良く疲れにくいので、ウォーキングはもちろん、里山歩きやなど様々なシーンで活用することが出来る。地面から4cm・4時間の浸漬状態での防水性を備えた防水機能つき。ゆったりとした幅広設計を採用している。
→【アイテム詳細を見る】
地面から4cm・4時間の防水設計で、小雨や水たまりでも安心して歩ける全天候対応のスニーカーとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
足の形に合わせたワイド設計でつま先にゆとりがあり、長時間履いても圧迫感が少なく快適な履き心地を実現している。
通気性のあるインソールは取り外して洗濯可能で、靴内を清潔に保てるため衛生面にも配慮された設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには滑りにくい意匠が施されており、路面をしっかりグリップして歩行時の安定感を高めてくれる。