ニューカッスル、アストン・ヴィラMFラムジー獲得に迫る？ 移籍金は約80億円か
ニューカッスルが、アストン・ヴィラに所属するイングランド人MFジェイコブ・ラムジーの獲得に迫っているようだ。
現在24歳のJ・ラムジーはアストン・ヴィラの下部組織出身で、2019年2月にトップチームデビューを飾った。2020年1月から半年間はドンカスター・ローヴァーズへのレンタル移籍も経験。2024−25シーズンは公式戦46試合出場で4ゴール7アシストを記録するなど、クラブ通算では167試合出場で17ゴール19アシストという成績を残している。
そんなJ・ラムジーはアストン・ヴィラと2027年6月30日まで契約を残しているものの、今夏の移籍市場で退団する可能性が浮上しているようだ。
移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスルが4000万ポンド（約80億円）の移籍金でJ・ラムジーの獲得に迫っている模様で、両クラブは交渉の最終調整を進めており、クラブ間での合意に近づいているという。
なお、ウェストハムからも接触があるものの、同選手自身がニューカッスルへの移籍を強く希望していることも伝えられている。
現在24歳のJ・ラムジーはアストン・ヴィラの下部組織出身で、2019年2月にトップチームデビューを飾った。2020年1月から半年間はドンカスター・ローヴァーズへのレンタル移籍も経験。2024−25シーズンは公式戦46試合出場で4ゴール7アシストを記録するなど、クラブ通算では167試合出場で17ゴール19アシストという成績を残している。
移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスルが4000万ポンド（約80億円）の移籍金でJ・ラムジーの獲得に迫っている模様で、両クラブは交渉の最終調整を進めており、クラブ間での合意に近づいているという。
なお、ウェストハムからも接触があるものの、同選手自身がニューカッスルへの移籍を強く希望していることも伝えられている。