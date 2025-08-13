はんにゃ.川島の元妻、トイレに貼った学習ポスター紹介 “指文字”の習得スタート
【モデルプレス＝2025/08/13】お笑いコンビ・はんにゃ.川島章良の元妻・川島菜月さんが8月12日、オフィシャルブログを更新。“空っぽな自分”を変えたいと一念発起し、“指文字”の習得をスタートさせたことを明かした。
【写真】はんにゃ.川島の元妻、自宅トイレ＆息子公開
菜月さんは、「大人になっても一生できること」と題してブログを投稿。「子供に『勉強頑張れ』って言ってるわりに 自分ができていないことに気づき」と切り出し、「人は何歳になってもお勉強ができるのに私はなんの教養もない…」と自己分析。「若いうちはそれでなんとかなったけどもう35歳で このままからっぽな人間になってただただ歳をとるなんて…そんな自分はいやだ！！！！！」と強い決意をつづり、息子に“ひらがな”を教えるついでに「手話を覚えてみることにしたよっ」と報告した。
続けて「これよくない？？」とトイレの壁に貼られた「ひらがな・カタカナ・指文字」がセットになった学習ポスターの写真や、笑顔でポスターを指差す“俺様”の愛称で知られる息子の様子も公開し、「俺様…喜んでたわー！！！！！！！」と満足そうにつづった。
最後には「さて、私が手話を覚えるのと俺様がひらがなを覚えるのどっちが早いかな？」とつづり、「とりあえず今日もお疲れ、乾杯っ」とグラスを手にした菜月さんのリラックスショットで、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「手話、良いですね」「お子様たちが好きな童謡とか、覚えたら面白いですよ」「頑張って！」「私も貼ろうかな」「新しいことにチャレンジするなっちゃん素敵」「息子くんもなっちゃんもファイトだ！」「お互いに勉強、楽しみましょうね」「素晴らしい」「せっかくだから、指文字を身に付けたら、本格的な会話の手話の本とか買っても良いかも」などの声が寄せられている。
2015年2月に川島と菜月さんは結婚。2015年に長女、2020年に長男が誕生し、2025年7月22日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
