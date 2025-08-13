お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、12日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、女優の二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）の結婚発表に驚きを口にした。

リスナーからのメールで話題が上がると、まずは相方・田中裕二が「びっくりした〜」と異色カップルの誕生に驚きを口にした。

すると、太田は「『サンジャポ』に出てて、何も言わないんだよな、あいつな。すました顔して」と指摘。発表当日の10日、TBS系「サンデージャポン」で直前まで共演していただけに「本番中に。“何か二階堂のこと言いそうだな”って思ってたんだよ、俺は。黙ってるんだよな、あいつな」などと、ボケを繰り出した。

太田は「でも、どこで知り合ったんだろうな？接点がないじゃない」と疑問を口に。二階堂が以前からカズレーザーのファンであることを公言したり、17年に特番で共演したなどの報道を知らないようだった。すると、田中が「何年か前の特番で、二階堂ふみさんが、“実はカズレーザーさんが大好きで、ファンで”って話をして」とフォローしていた。

あらためて、女優と芸人の人気者カップル誕生に、「山里以来のあれだよな、快挙だよな…快挙？」と、蒼井優と「南海キャンディーズ」山里亮太夫妻を挙げて驚いていた。