¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢¼êºî¤ê¡È½©Åáµû¥é¥ó¥Á¡É¸ø³«¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¤¬8·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¼êºî¤ê¥é¥ó¥Á
ËªÃ«¤Ï¡Ö½©Åáµû¥é¥ó¥Á¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª°ú±Û¤·¤·¤Æµû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç½©Åáµû¾Æ¤¤¤¿¤±¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÉûºÚ¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼Ñ¤Ä¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¤âÎä¤á¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Ê¤éÎä¤¿¤¯¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ÇÎÉ¤¯ºî¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Á¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖËèÆü¤³¤ó¤Ê¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖºÌ¤ê¤âåºÎï¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¸ÍÅÄ¤ÈËªÃ«¤Ï¡¢8Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£2024Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î27Æü¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
