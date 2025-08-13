MLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÆüÄøÈ¯É½¡¡ÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¢ª¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï25Æü³«Ëë
¡¡MLB¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢º£µ¨¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¡£9·î30Æü¡ÊÆ±10·î1Æü¡Ë¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï10·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï10·î4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï10·î12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡10·î24Æü³«Ëë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê4ÀïÀè¾¡¡Ë¤Ï1¡¢2Àï¸å¤Ë°ÜÆ°Æü¤ò¶´¤ß¡¢3¡¢4¡¢5Àï¡ÊÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·èÃå¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï°ÜÆ°Æü¤ò¶´¤ó¤Ç6¡¢7Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¾¾°æ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢ÎëÌÚ¡¢º£±Ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¡¢Àé²ì¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥á¥Ã¥Ä¡¢µÈÅÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð·÷Æâ¤Ë¤¤¤ë¡£