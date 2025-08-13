¥µ¥Ëー¡¦¥é¥ó¥É¥ì¥¹¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¸ø±é³«ºÅ¡¡¡È¥¹¥é¥¤¥É¥®¥¿ー¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥»¥Ã¥È¤Ë
¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥Ëー¡¦¥é¥ó¥É¥ì¥¹¡ÊSonny Landreth¡Ë¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¸ø±é¤ò10·î18Æü¡¢20Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Ãç°æ¸Í¡ÈCHABO¡ÉÎï»Ô¡§¸Å°æ¸Í¡¢RC¡¢ÎïÍö¡Ä¥®¥¿ー¤òÃÆ¤²Î¤¦¤³¤È¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿½Ð²ñ¤¤¡¡¡Öº£°æÃÒ»Ò ¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¤È²á¤´¤·¤¿µ²±¡×Vol.2¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥®¥¿ー¤È¤¤¤¦³Ú´ï¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤ë¥µ¥Ëー¤¬¡¢¥½¥í¥»¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ª¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡È¥¹¥é¥¤¥É¥®¥¿ー¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¤Ë¤è¤ëÇ»Ì©¤Ê¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢8·î19ÆüÀµ¸á¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢8·î26ÆüÀµ¸á¤è¤ê¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ðー¡¿°ìÈÌÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë