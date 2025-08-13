韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』、第3話と4話で放送された8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」の集合写真が届いた。

【映像】伝説のステージ！アベンジャーズチームのaespa

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

第3話、4話と2週に続いて放送されたのは8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」。Stray Kidsの「S-Class」、ZEROBASEONE「KILL THE ROMEO」、TWS「plot twist」、aespa「Whiplash」、東方神起「Rising Sun」の5曲に分かれ、バトルを行っていた。ABEMA TIMESではこの度、各チームのラフな姿が垣間見れる集合写真を入手。キリっとした本番ステージの雰囲気とは異なるお茶目な集合ショット、ぜひ堪能してほしい。

▼Stray Kids「S-Class」

▼ZEROBASEONE「KILL THE ROMEO」

▼TWS「plot twist」

▼aespa「Whiplash」

▼東方神起「Rising Sun」

（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）