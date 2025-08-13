¡Ö²Æ¿§¤¨¤¬¤ª¤Ç1,2,Jump!¡×¡ÖMarine Border Parasol¡×¡Ä¡Ä¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡Ù¡È²Æ¶Ê¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Æ¶Ê¤Ï¡È²¦Æ»Ãæ¤Î²¦Æ»¡É¤À¡£ÉÔ²Ä¿¯¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ËÂ¤°²ÎÀ¼¡¢µ¤²¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹²òÊü´¶¤È¹âÍÈ´¶¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÄ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ö²Æ¤¬¤¤¿¡×¤ÈÄË´¶¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É®¼Ô¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È²Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬¤¤¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È²Æ¶Ê¤Î¿ÆÏÂÀ¤ÏÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ëÇ®¤ä¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ëÑëÆáÀ¤ò¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤È²á¤®µî¤ëµ¨Àá¤ÎÑ³¤µ¤ËÅê±Æ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ùµ's¤ÎÄêÈÖ²Æ¶Ê¡ª¡Ö²Æ¿§¤¨¤¬¤ª¤Ç1,2,Jump!¡×MV¡Ë
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¥·¥êー¥º¤Î²Æ¶Ê¤òÌî³°¤ÇÄ°¤±¤¿¤éºÇ¹â――¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥é¥¤¥Ö¡ØU-NEXT MUSIC FES LoveLive! Series EXPO 2025 STAGE ～Right now!～¡Ù¤¬¡¢8·î14Æü¤Ë¡ØEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²Æ¤ÎÌî³°¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥·¥êー¥º¤¬»ý¤Ä²Æ¶ÊÈäÏª¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡Ù¤Î²Æ¶Ê¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡Ù¤Î²Æ¶Ê¤¬ÉÁ¤¯¡¢¾¯½÷¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹Ç®¤Èµ¨Àá¤Î´Ø·¸À¤À¡£¤³¤ì¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢2011Ç¯¤Ë¦Ì's¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø²Æ¿§¤¨¤¬¤ª¤Ç1,2,Jump!¡Ù¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±ó¤¤ÀÄ¶õ¡¢µ¤²¹¤È¤È¤â¤Ë¾å¤¬¤ëÇ®¤È¹âÍÈ´¶¡¢¶õ¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤½¤¦¤Ê¾×Æ°¡£¤½¤ó¤Ê´î¤Ó¤ò²Î¤Ã¤¿ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö²Æ¿§¤¨¤¬¤ª¤Ç1,2,Jump!¡×¤È¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥á¥ó¥³Ä´¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¡¢´ó¤»¤Æ¤Ï°ú¤¯ÇÈ¤Î¤´¤È¤¾ðÇ®Åª¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤È¡¢¤½¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÀÅ¤«¤Ë½É¤·¤¿¡ÖMermaid festa vol.1¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áá¤¯¤â¾¯½÷¤¿¤Á¤¬²á¤´¤¹²Æ¤Ë½É¤ëÆóÌÌÀ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢·æºî¥·¥ó¥°¥ë¤À¡£
¡¡ËÜºî¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²Æ¤ÏÇ®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¨Àá¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤éÇ®¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëµ¨Àá¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÅß¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¤²¹¤¬´¨¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¼Ô¤«¤éÅÁ¤ï¤ë²¹¤â¤ê¤ä¼«¿È¤ÎÆâÂ¦¤ÎÇ®¤µ¤Ê¤É¡¢Ç®¤Î½Ð½ê¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢²Æ¤ÏÃ¯¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤âÇ®¤¤¤¿¤á¡¢´¶¤¸¤ë¤½¤ÎÇ®¤¬¼«Ê¬¤ÎÆâ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¡¢³°¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤òÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²Æ¤Î¹âÍÈ´¶¤Ë¤Ï¡¢ÁÓ¼º¤Î¶²¤í¤·¤µ¤âÈë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤º¶»¤¬¹·¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Îä¤á¤ë¤Î¤âµ¨ÀáÇ¤¤»¡£²Æ¤Ë´¶¤¸¤ëÇ®¤Ï°ì²áÀ¤Ç¡¢²á¤®µî¤ì¤Ð½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²Æ¤ÈÇ®¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤äÌ´¸«¤ëÆü¡¹¤¬¤¯¤ì¤ë¾ðÇ®¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÆÌÜ¤â¿¶¤é¤º¤ËÁö¤ëÀÄ½Õ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÉ¬¤º½ª¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤¬¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¤òÀ¸¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Ë¬¤ì¤ëÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ê»ö¼Â¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÇ®¤¤Æü¡¹¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²Æ¤¬²á¤®µî¤ê¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ë¬¤ì¤ë½©¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï²Æ¤Î¹âÍÈ¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¨Àá¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¶²¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤Îä¤¨¤¿º½ÉÍ¤Î·Ê¿§¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÖMermaid festa vol.1¡×¤Î¡¢¡Ò¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¡¡Ç®¤¯¤Ê¤ì¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤«¤é¤Ï¡¢Ç®¤ò¤¯¤ì¤ëµ¨Àá¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤À¤±¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï²Æ¤¬½ª¤ï¤ë¼ä¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆ¤Ó²Æ¤¬Ë¬¤ì¤ë´õË¾¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Aqours¤Î2Ç¯À¸¤¬²Î¤¦¡ÖMarine Border Parasol¡×¤Ç¤Ï¡¢Îä¤¨¤¿º½ÉÍ¤«¤é²á¤®µî¤Ã¤¿µ¨Àá¤ØÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë°ìÀá¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²Æ¤¬ºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½´¶¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤È²á¤´¤»¤ë²Æ¤äÀÄ½Õ¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÆü¡¹¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç®¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ·è¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¡£²Æ¤¬ºÆ¤Ó¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì´¤ò¸«¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ëÆü¡¹¤â¤Þ¤¿Ë¬¤ì¤ë¡£Æ±¤¸²Æ¤ÏÆóÅÙ¤È¤³¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë²Æ¤Ï¼«Ê¬¤¬´ê¤¦¸Â¤ê²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡È¤Ê¤ó¤É¤À¤Ã¤ÆÀÄ½Õ¡É¤È¤¤¤¦¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥êー¥º¡Ù¤Î¿®Ç°¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¡È¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²Æ¡É¤¬²Î¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¼Â¤Ë15Ç¯¶á¤¤·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¦Ì's¤ËÂ³¤¯¸åÇÚ¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Æ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥·¥êー¥º¤´¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯¡È²Æ¡É¤Î°õ¾Ý¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥áºîÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬»ÏÆ°¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ®¤¬½¸¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á1´ü¤Ë¡Ö¾ï²Æ¡ù¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡¢2´ü¤Ç¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óSUMMER¡ª¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì²Æ¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¥á¥ó¥Ðー²ÃÆþ²ó¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½ë¤µ¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡È¿·¤¿¤ÊÌ´¡É¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢»É·ãÅª¤Êµ¨Àá¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£
¡¡¡ØÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Æ¤Ï¡¢¤ß¤é¤¯¤é¤Ñー¤¯¡ª¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿µ¨Àá¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸½¼Â¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ëÅÔ¹ç¾å¡¢¸½¼Â¤Î½ë¤µ¤È¡¢Æ£Åç »ü¤¬Ìá¤ê¡ØÏ¡¥Î¶õ¡Ù¤¬´°Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç®¤µ¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥·¥êー¥º¤¬»Ï¤Þ¤ê15¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ô¤À¤±Ç®¤¯¶î¤±È´¤±¤ëµ¨Àá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤Û¤É»þ¤¬²á¤®¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤¬²á¤´¤¹²Æ¤ÎÉáÊ×À¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ç®¤µ¡¢¹âÍÈ´¶¡¢¶²ÉÝ¡¢´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¡£Ã¯¤Ë¤âÃ¥¤¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¾¯½÷¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Æ¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áËÌÌî¥À¥¤¥¡Ë