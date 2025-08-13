背負い心地と収納力を両立！【ザノースフェイス】の定番リュックがAmazonで販売中！
街でもアウトドアでも大活躍！【ザノースフェイス】の多機能デイパックがAmazonで販売中！
THE NORTH FACE定番人気商品のクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能面を充実させた、アウトドアでも日常でも使いやすい多機能なデイパック（リュック）。背骨のラインに合わせてクリアランスを保つスパインチャンネル構造で背骨への負担を軽減しつつ、エアメッシュとPEシートの立体構造により高い通気性を確保。ショルダーハーネスはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術で仕上げている。
背面には通気性とサポート力を備えたエアメッシュ構造を採用し、長時間の使用でも快適に背負える設計となっている。
容量27Lのちょうどよいサイズ感で、通学・通勤から旅行まで幅広く使える中型のユニセックス仕様のリュックとなっている。
ノートPCやハイドレーションを収納できる内部スリーブを備え、実用性の高い設計で日常の荷物整理もスムーズに行える。
クラシカルなデザインに加え、420Dリサイクルナイロンを使用し、耐久性と環境配慮を両立させた仕様となっている。
