ｊｉｇ．ｊｐ<5244.T>がこの日の取引終了後、第１四半期（４～６月）連結決算を発表しており、売上高３６億９９００万円（前年同期比１２．１％増）、営業利益５億７３００万円（同８．４％増）、純利益３億４１００万円（同１８．０％増）となった。



ライブ配信事業の「ふわっち」は、月次課金ユニークユーザー数がサービス健全化を企図した施策の実施による影響で前年同期比３．０％減の３万８８２３人となったものの、熱量の高いコアユーザー数が堅調に推移したことで月次ＡＲＰＰＵ（課金ユーザー１人当たり平均課金額）は３万８６１円と過去最高を更新し売上高を押し上げた。また、売上高に対する決済手数料率が継続して減少傾向にあることや、過去最高のブラウザ決済比率を実現したことも寄与し、営業利益は四半期として過去最高を更新した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１５２億円（前期比１０．２％増）、営業利益２１億１５００万円（同５．１％増）、純利益１２億２０００万円（同１３．２％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．４０％）、または２億９０００万円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は８月１４日から１２月２４日までで、株主還元策の一環として実施するとしている。



出所：MINKABU PRESS