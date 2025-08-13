£Ñ£Â£Î£È£Ä¡¢º£´üºÇ½ª¤Ï37¡óÁý±×¡¢5±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡¥¥åー¥Óー¥Í¥Ã¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <6571> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(17:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£25Ç¯6·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ21.4¡ó¸º¤Î10.2²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ç¯6·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ37.0¡óÁý¤Î14²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ5±ßÁý¤Î40±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ85.7¡óÁý¤Î4.1²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.0¡ó¢ª9.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ5±ßÁý¤Î40±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ85.7¡óÁý¤Î4.1²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.0¡ó¢ª9.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹