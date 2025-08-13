ホクリヨウが２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正 ホクリヨウが２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

ホクリヨウ<1384.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の単独業績予想について、売上高を２０６億１０００万円から２１３億３０００万円（前期比１０．０％増）へ、営業利益を２１億６０００万円から２９億２０００万円（同５１．６％増）へ、純利益を１４億８０００万円から２０億６０００万円（同５．６％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を５０円から７０円（前期７０円）へ引き上げた。



昨年秋以降の鳥インフルエンザの影響で鶏卵相場が想定を上回って推移している一方、鶏卵原価の６割を占める配合飼料価格は第１四半期、第２四半期と２四半期続けて値下げとなっていることが要因という。なお、同時に発表した第１四半期（４～６月）決算は、売上高５８億６３００万円（前年同期比３３．７％増）、営業利益１３億５００万円（同５．２倍）、純利益９億５６００万円（同５．１倍）だった。



出所：MINKABU PRESS