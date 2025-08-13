インフォＲの６月中間期は営業利益２６％増も４～６月期では営業減益 インフォＲの６月中間期は営業利益２６％増も４～６月期では営業減益

ＩＮＦＯＲＩＣＨ<9338.T>がこの日の取引終了後、６月中間期連結決算を発表しており、売上高６２億５６００万円（前年同期比３６．５％増）、営業利益５億１４００万円（同２６．２％増）、純利益２億４７００万円（同４１．４％減）となった。



自動販売機モデルの設置パートナーが増加したことで国内「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ」の設置が加速したほか、海外「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ」の設置も着実に増加した。ただ、４～６月期では悪天候の影響を受けて外出頻度が減少しレンタル需要が低下したほか、採用のための一時費用が発生し利益を圧迫。４～６月期の営業利益は同１２．７％減となった。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高１５６億４７００万円（前期比４６．２％増）、営業利益２３億１４００万円（同３９．３％増）、純利益２３億５８００万円（同１４．５％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS