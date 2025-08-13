¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¶¯¤¤ÂæÉ÷11¹æ(¥Ýー¥É¥ë)¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡¸½ºßºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®50¥áー¥È¥ë¡¡¤¢¤¹¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤Ê¤ë¤«...º£¸å¤Î²Æì¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
¢£ÂæÉ÷11¹æ(¥Ýー¥É¥ë)
¡Ú²èÁü¡Ûº£¸å¤Î²Æì¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
2025Ç¯8·î13Æü15»þ50Ê¬È¯É½
13Æü15»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÂæÏÑ
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ23ÅÙ00Ê¬ (23.0ÅÙ)
Åì·Ð120ÅÙ35Ê¬ (120.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (100 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è Á´°è 150 km (80 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 440 km (240 NM)
À¾Â¦ 390 km (210 NM)
14Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ²ÚÆî
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ24ÅÙ05Ê¬ (24.1ÅÙ)
Åì·Ð117ÅÙ10Ê¬ (117.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 30 km/h (17 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 992 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
14Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ²ÚÆî
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ25ÅÙ25Ê¬ (25.4ÅÙ)
Åì·Ð113ÅÙ40Ê¬ (113.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 30 km/h (17 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
¢£²Æì¡¦Á´¹ñ¤Îº£¸å¤ÎÅ·µ¤
²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê
²èÁü¤¢¤ê¤Îµ»ö¤òºÇ½é¤«¤é
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2107589?display=1