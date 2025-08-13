ËÜÆü¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ ¡Öf.64¡×¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¿·À½ÉÊ¤¬Áá¤¯¤â¥»ー¥ëÃæ
Æüµ¢¤ê¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Êf.64¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥á¥éÍÑ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡ÖSHS-CBK¡×¤¬¡¢Amazon¤Ç9¡óOFF¤Î¥»ー¥ëÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¸½ºß¡¢»²¹Í²Á³Ê¤¬9,900±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢9,028±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£
È¯Çä¤¬6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÈÈæ³ÓÅªºÇ¶á¤Î¥«¥á¥é¥Ð¥Ã¥°¤À¤¬¡¢Áá¤¯¤â¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÇ¼ÌÜ°Â¤Ï¡¢F2.8¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¸½à¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¥«¥á¥é¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¡£75-300mm¥¯¥é¥¹¤Î¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤ò½Ä¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¿¼¤µ¡Ê210mm¡Ë¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
Á°ÌÌ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー»ÅÍÍ¤ÎÂç·¿¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®·¿¤Ê¤¬¤é½½Ê¬¤Ê¼ýÇ¼ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¼ÂºÝ¤Î²Á³Ê¤ÏAmazon¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£