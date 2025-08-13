°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¥µ¥é¥¹¥È¥Ø¥¢¡ß¤Õ¤ï¤Õ¤ïÇò¥Ë¥Ã¥È¤Ç¼«»£¤ê¡ª¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¥µ¥é¥¹¥È¥Ø¥¢¡ß¤Õ¤ï¤Õ¤ïÇò¥Ë¥Ã¥È¤Ç¼«»£¤ê
Snow Man¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
°¤Éô¤Ï¡Ö#¼«»£¤ê¡×¡Ö#¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡×¡Ö#¥¤¥ó¥«¥á¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢Snow Man½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSnow Man 1st POP-UP¡×¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡ÖSnow Man 1st POP-UP¡×¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦ÂæËÌ¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦Âçºå¡¦Åìµþ¤Ë¤Æ8·îËö¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
°¤Éô¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Ë¥À¥áー¥¸Æþ¤ê¤Î¥â¥Ø¥¢¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê¥Ôー¥¹¡£¥Ë¥Ã¥È¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤â¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2Ëç¤Ç¤ÏÌÜ¤ò¤¤å¤ë¤ó¤È¸«³«¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê´é¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ß¡£É½¾ð¤Î°ã¤¤¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö°áÁõ¤¬¿¿¤ÃÇò¤ÇÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ëÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
