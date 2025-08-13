BTSの公式SNSが更新。JIN（ジン）のソロ初ファンコンサートツアー『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』の最終地、オランダ・アムステルダム公演2日目（現地時間8月10日）のバックグラウンドムービーが公開された。グループのXには、2日間のオフショットも投稿されている。

①ツアー最終日のJINを捉えたバックグラウンドムービー ②③アムステルダム1日目＆2日目オフショット ④ロンドン公演ステージショット

■BTSジン、アムステルダム公演を切り取ったビハインドムービー

6月28日のソウル公演からスタートし、日本、アメリカ、ヨーロッパを駆け抜けたツアーも、この日がファイナル。動画は「Background」のタグを胸につけた、JINのソロ曲「The Astronaut」に登場する公式キャラクター「Wootteo（ウット）」人形のショットから始まる。寝起きと思われる柔らかな表情で会場入りするJIN。“最後の”リハーサル、“最後の”サウンドチェックを経て、ステージへと続く通路を歩く横顔には、初ソロツアーを締めくくる覚悟と感慨がにじむ。

本番のステージでは、全身から解き放たれるパワーと笑顔。ウット人形を掲げながらファンと視線を交わし、客席のアミボム（公式ペンライト）の光に向かって駆けていく後ろ姿が胸を打つ。最後は公演を終え、満足感に満ちた笑顔で車に乗り込む姿で締めくくられている。

SNSでは、「ついにこのバックグラウンドムービーも最後（涙）」「アミボムの光に向かって走っていく後ろ姿がたまらない」「走っているジンくんの後ろ姿見るだけで、ちょっと泣きそう」「見る人を幸せにしたい、というJINくんの真心がずっと伝わってきたよ」「何度も“最後の”って出るから泣いちゃう」「公演の度にWeverseライブやインスタの更新で楽しませてくれてありがとう」など、感動と感謝の声が寄せられている。

■アムステルダム公演1日目＆2日目のオフショット

BTSのグループ公式Xには、アムステルダム公演1日目＆2日目の記念ショットがアップ。2日目の投稿には「いつどこでも一緒に走ってくれてありがとう」と、ARMY（アーミー／BTSのファンネーム）への感謝が添えられている。

■JINのInstagramにはロンドン公演のステージショットも

さらに、JINは自身のInstagramを更新。イギリス・ロンドン公演1日目の臨場感溢れるステージ写真を公開しているので、こちらも合わせてチェックしたい。