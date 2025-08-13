Omoinotake¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸¿ô5²¯²óÆÍÇË¡ª¥É¥é¥Þ¡ØEye Love You¡Ù¼çÂê²Î
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£Îß·×ºÆÀ¸¿ô5²¯²óÆÍÇË¤Ï¡¢Omoinotake¤Î³Ú¶Ê»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿
Omoinotake¤¬2024Ç¯1·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×¡ÊTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØEye Love You¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤¬¡¢Billboard JAPAN¥Á¥ãー¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Omoinotake¤Î³Ú¶Ê»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¤µ÷Î¥¤äÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ë³Ö¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æêô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°¦¤·¤¤¿Í¤Ø¤ÎÉÔÊÑ¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£2024Ç¯¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¡¢¡ØÂè66²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É2024Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊOmoinotake¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×¤¬¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£9·î¤è¤êÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØOmoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 ¡ÈShinka¡É¡Ù¤Î³«ºÅ¤È¡¢2026Ç¯3·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ØOmoinotake Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤Ï¡¢·ëÀ®°ÊÍè¡¢½ÂÃ«¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥Ö¤òÀªÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¡ÖEVERBLUE¡×¤ä¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Omoinotake¤¬¡¢½ÂÃ«¤ÎÏ©¾å¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Þ¤Ç¤ò·Ð¸³¤·¤¿Èà¤é¤Îµ°À×¤ò¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Ë¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡õ¥Ûー¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçÊÔÀ®¤ÇÌ¥¤»¤ë¸½ºßÃÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.07.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×
Omoinotake OFFICIAL SITE
