timelesz¡¦¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¡×¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥× ¸¶½É¡×8·î14Æü¥ª¡¼¥×¥óÄ¾Á°¤ËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥¿¡¼¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÆüËÜ½é¤Î´ú´ÏÅ¹¤¬14Æü¡¢¸¶½É¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ëtimelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤È¡¢¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤ò±é¤¸¤ë¥È¥à¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥ó¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾Åç¤µ¤ó¤Ë¡¢¥È¥à¤µ¤ó¤«¤é³Û±ï¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤T¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥ê¥¶¥ê¥óÎÀ¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤ÏÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½ñ¤«¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Á¡Á¡ª¡×¤È¹ø¤òÈ´¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¾Åç¤µ¤ó¡£
timelesz¡¦¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¡§
°ìÅÙ·ÝÇ½¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ê¥È¥à¤µ¤ó¤¬¡Ë¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤ÎÌò¤Ç¤âÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¬ÌÏ´¶¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥È¥à¤µ¤ó¤Ë¡ËËÍ¤ÏÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ·ÝÇ½¤ä¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£