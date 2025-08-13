Îä¤ä¤¹¤Î¤«¼Ñ¹þ¤à¤Î¤«¡Ä²Æ¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ë¸½¤ì¤¿¡ØÎä¤ä¤·Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¡Ù´À¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤¤µÒ¤Î¤¿¤áÂç¾¤¬¹Ê¤Ã¤¿ÃÎ·Ã
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÏ·ÊÞ¡Ø¤á¤ó½è µÈÌî²°¡Ù¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÎä¤ä¤·Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¡×¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£É¹¤¬Éâ¤«¤ÖÅÚÆé¤Ë¤Ï¡¢½ë¤¤Æü¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦Âç¾¤¬¹©É×¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÚÆé¤ËÉ¹¤¬¡ÄÀ¸Íñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤æ¤ÇÍñ¤¬¡Ä²¿¤¬°ã¤¦¡©
¡¡Ãæ¶è¿·±É¤Ë¤¢¤ëÁÏ¶È34Ç¯¤Î¡Ö¤á¤ó½è µÈÌî²°¡×¡£Å¹¤ÎÃæ¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð¡¦¤¤·¤á¤ó¤Ê¤É¤Î¼ê½ñ¤¥á¥Ë¥åー¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤Ç¤¹¡£
´¨¤¤»þ´ü¤³¤½¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¡ÖÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¡×¤òÎä¤ä¤·¤¿¡¢´ü´Ö¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡ÖÎä¤ä¤·Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚÆé¤ËÉ¹¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ç¤¹¡£ÌýÍÈ¤²¤ä¤«¤Þ¤Ü¤³¤È°ì½ï¤Ë¡¢À¸Íñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤ÇÍñ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£Á¹¤ÎÌ£¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¡¢ÌÍ¤Ï¥Ä¥ë¤Ã¤ÈÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¥Õー¥Õー¡É¤·¤Ê¤¤¤Ç¿©¤Ù¤ëÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤¿¤ÀÎä¤ä¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÂç¾¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡ÖÎä¤ä¤·Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¡×¤Ë¤Ï¡¢Âç¾¡¦ÈÊÌø¡Ê¤¯¤í¤ä¤Ê¤®¡Ë¸¬°ìÏº¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¾¤ÎÈÊÌø¤µ¤ó¡§
¡Ö¡ÊQ.ÌÍ¤¬Ãã¿§¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ë¤³¤ì¤ÏÌ£Á¹¤¬Îý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ì¾Á°¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÅÚÆé¤Ç¤°¤Ä¤°¤Ä¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ÖÎä¤ä¤·Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¡×¡£ÌÍ¤ÏÌ£Á¹¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£
¶ñºà¤â¤¢¤é¤«¤¸¤á¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ò¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¹¤ÇÄù¤á¤¿¡ÖÌ£Á¹¤á¤ó¡×¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤¿Ì£Á¹¥¹ー¥×¡£Îä¤ä¤·¤Æ¤â¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤À¤·¤Ë»È¤¦¥«¥Ä¥ª¤ÎÎÌ¤ÏÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢É¹¤ò¤Î¤»¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
Âç¾¤ÎÈÊÌø¤µ¤ó¡§
¡Ö²Æ¤Ç¤â¡ØÌ£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤±¤É¡Ø´À¤ò¤«¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´À¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Îä¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÃÂÀ¸¤«¤é2025Ç¯¤Ç7Ç¯¡¢º£¤Ç¤Ï1Æü¤Ë20¿©¤Û¤ÉÃíÊ¸¤Î¤¢¤ë²Æ¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ïÏ¢µÒ¡§
¡Ö½µ¤ËÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤Íè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Îä¤¿¤¤¤«¤é²Æ¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
Ì¾¸Å²°¤Ç¤ª¤½¤é¤¯¤³¤³¡¢µÈÌî²°¤À¤±¤Î¡ÖÎä¤ä¤·Ì£Á¹¼Ñ¹þ¤ß¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢10·î²¼½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÀÇ¹þ¤ß930±ß¤Ç¤¹¡£