カラスのふんによる被害が後を絶たない金沢市中心部で、新たなカラス撃退作戦が始まりました。果たして効果はあるのでしょうか…？

8日の夜、金沢市の繁華街、武蔵ヶ辻から香林坊にかけてのおよそ1キロの区間で、街路樹や電線に向かってライトが照らされました。

街路樹などで寝ているカラスに明かりを当て、街中から追い払おうとしています。

記者リポート「今、たくさんのカラスが街路樹から飛び立ちました」

市から委託を受けた業者が午後10時から翌朝5時までの間、12月にかけて30回作業を行う予定です。

金沢市環境政策課・川端淑愛課長「カラスの個体数は全体的に減少しているのにカラスがたくさん見られるとかふん害が多いという話があるので、カラスの行動の調査や新しいカラスの追い払いをやってみることになりました」

金沢市中心部の歩道上にある白い点。これがカラスの「ふん」です。歩道を汚すだけではなく、夏場にはにおいも。

時には歩行者に降りかかる被害も出ています。

夏でも見かける金沢のカラス 対策のために生態を知る

カラスはふだん、春から夏にかけては郊外で子育てをし、秋から冬にかけて金沢城公園をねぐらに街中に戻ってくると言われてきました。

しかし最近は、夏頃でも多く見かけるようになってきたころから、金沢市は2025年度初めて、カラスの行動調査に乗り出すことになりました。

金沢市環境政策課・齊藤寛明主査「こちらがカメラになります。こちらの方に日の入り前後1時間に入ってきたカラスの数を確認する。また日の出の時間帯の前後1時間に出ていくカラスの数を確認する。どの時間帯に多くカラスがねぐらに集まってきているかという時間帯を確認することもこのカメラで可能」

金沢市の調査では、金沢城公園をねぐらとするカラスは2003年のおよそ1万羽をピークにここ5年間は4000から5000羽で推移しています。

減っているはずのカラスですが、その生態はあまり分かっていません。市はこれまでも市役所などの屋上にテグスを設置したり、カラスが嫌がるという音を出したりさらに街中のごみの管理も強化してきました。

金沢市環境政策課・川端淑愛課長「実態を調査したことでカラスの行動がわかると思っている。それを参考に色々な対策を組み合わせながらカラスと人間の関わりが共存できるように対策を練っていきたいと思っている」

市は2025年度中に調査結果をまとめ、2026年度以降の対策に役立てることにしています。