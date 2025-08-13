【新華社本渓8月13日】中国遼寧省本渓市の鳥類保護ボランティア、曹大宇（そう・だいう）さんは午前5時ごろ、同市を車で出発し、省内各地の野山や農地、湖、湿地の巡回に向かった。鳥類保護活動に参加して今年で15年目を迎える曹さんは、地元の人々から親しみを込めて「鳥のお父さん」と呼ばれている。

長年にわたる保護活動で曹さんの耳は鍛えられた。少し鳴き声を聞けば、鳥の種類だけでなく、その鳥がけがをしているかどうかも分かるという。

曹さんは2017年、巣穴から落ちたアオサギのひなを助けた。ひなが成長するとミソナオシの林に人工の巣を作った。すると、付近にアオサギの巣が100個近くでき、移動の季節を迎えると、繁殖や休息をする多くのアオサギの姿が見られるようになった。

けがをした鳥を助けるため、曹さんは自家菜園を改造し鳥類保護拠点とした。救助された鳥100羽以上が大小さまざまな鳥小屋に暮らしている。曹さんは「ほとんどは自分たちが助けた鳥たちだが、けがをしているところを村民に発見され、運ばれてきた鳥もいる」と紹介した。数年間で千羽以上がここから青空に戻って行ったという。

曹さんは地元政府の支援を受けて、より多くの鳥が収容できる約4千平方メートルの鳥類保護拠点を付近に新設した。将来的には子どもたちの無料科学普及プログラムや各地のボランティア研修などにも使えるようにすると語った。（記者/張逸飛、武江民）