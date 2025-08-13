【GU大人気商品】が値下げだって、、！ 40・50代の1軍候補♡「二の腕カバートップス」

気になる体型は、上手にカバーしながらおしゃれを楽しみたい大人世代。二の腕を隠すなら、バブルスリーブのトップスがあると1軍として活躍してくれそうです。今回ピックアップするトップスは、大人らしい上品な着こなしが楽しめるはず。しかも今ならお値下げ中だから、このチャンスを逃さないで。

ふんわり袖が魅力の二の腕カバートップス

【GU】「バブルスリーブブラウス」\1,490（税込・セール価格）

バブルスリーブの袖コンシャスなデザインで、二の腕カバーが狙えるトップス。身頃はシンプルなデザインになっており、華やかすぎず大人コーデにも取り入れやすいのが魅力。ラウンドヘムで、タックインでもアウトスタイルでも着こなしやすい一枚です。オフホワイト・グレー・ブラックの3色展開。

落ち着いた色味でバランス良く着こなす

「大人気商品が待望の再入荷」「とろみのある生地感で、高見え」とスタッフのMegumiさんも推すブラウス。グレーならよりシックに着られて、お仕事コーデにもぴったり。くびれたシルエットのブラックのマキシスカートにタックインすれば、すっきりとした縦ラインを強調できます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

Writer：licca.M