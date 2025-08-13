まるで“シネマ”のような43号…三重殺にも「オオタニは宇宙人レベルだね」歓喜の咆哮も延長10回にサヨナラ負け

大谷は43号ソロを放ち吠える(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間8月12日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、5−5で迎えた9回の第5打席で今季2度目の4戦連発となる43号ソロを放った。

【動画】吠えた！大谷翔平 まるで映画のワンシーン…43号は右翼席へと消えた

エンゼルスの守護神であるケンリー・ジャンセンから放った一発は、打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、角度29度、飛距離404フィート（約123.1メートル）で右翼席へと消えた。

大谷は打球がスタンドに入ったのを確信すると、バットを放り投げて吠えた。そのシーンを『MLB公式サイト』のXが投稿し、「ショウヘイ・オオタニ アナハイムに戻ってきた シネマ」と、まるで映画のワンシーンのように紹介した。