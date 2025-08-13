まるで“シネマ”のような43号…三重殺にも「オオタニは宇宙人レベルだね」歓喜の咆哮も延長10回にサヨナラ負け
大谷は43号ソロを放ち吠える(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間8月12日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、5−5で迎えた9回の第5打席で今季2度目の4戦連発となる43号ソロを放った。
【動画】吠えた！大谷翔平 まるで映画のワンシーン…43号は右翼席へと消えた
エンゼルスの守護神であるケンリー・ジャンセンから放った一発は、打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、角度29度、飛距離404フィート（約123.1メートル）で右翼席へと消えた。
大谷は打球がスタンドに入ったのを確信すると、バットを放り投げて吠えた。そのシーンを『MLB公式サイト』のXが投稿し、「ショウヘイ・オオタニ アナハイムに戻ってきた シネマ」と、まるで映画のワンシーンのように紹介した。
大谷は6回無死一、二塁の第4打席ではまさかのトリプルプレイに打ち取られると、呆然。その次の打席でしっかり結果を残し、SNS上のファンは「オオタニはそんなことまで宇宙人レベルだね」と反応。
かつての本拠地での一発に「エンゼルスファンも”つい”立ち上がって喜んでしまい”あ、しまった”という人がいて笑った」「どっちのファンも嬉しいやつで草」といった声や、「アジアのベーブ・ルースがすごい一撃を放った」と、超速で飛び込んだ一発に驚きを隠せないファンもいた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。