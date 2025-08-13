名作ドラマ『応答せよ1988』10周年記念番組でキャスト集結！気になる“破局カップル”の出席は…？

韓国で“国民ドラマ”と称された『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』のキャストが、放送10周年を記念して再会することがわかった。

8月13日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、『応答せよ1988』の制作スタッフは放送10周年を記念し、団体MT（親睦旅行）を企画中。監督のシン・ウォンホ、脚本家のイ・ウジョンが所属する制作会社「Egg is Coming」の主導で、今年10月に江原道（カンウォンド）の某所へ出向き、作品の節目を祝いながら親交を深める予定だ。

『応答せよ1988』は1988年のソウル・双門洞（サンムンドン）を舞台に、同じ路地に暮らす5組の家族の賑やかな日常を描いたホームコメディ。『応答せよ1997』『応答せよ1994』に続くシリーズ3作目として2015年11月6日に放送が始まり、翌年1月16日まで全20話が放送された。

最高視聴率は18.8％（ニールセンコリア調べ、有料放送世帯基準）を記録し、シリーズ最高の数字を叩き出して社会現象となった。

本作をきっかけに、主人公ドクソン役の元Girl's Day・ヘリ、テク役のパク・ボゴム、ジョンファン役のリュ・ジュンヨルらがトップ俳優へと成長。さらにコ・ギョンピョ、イ・ドンフィ、リュ・ヘヨン、アン・ジェホン、チェ・ソンウォン、イ・ミンジら“双門洞メンバー”も知名度を大きく高め、現在も幅広い作品で活躍中だ。

（写真提供＝OSEN）ヘリ

気になる破局カップル

若手だけでなく親世代のキャストも人気を博し、ソン・ドンイルとイ・イルファは再び“国民の父母”として愛され、ラ・ミラン、キム・ソンギュン、キム・ソニョン、チェ・ムソン、ユ・ジェミョンらも精力的な活動を続けている。

一方で、今回のMTにリュ・ジュンヨルとヘリがそろって参加するかについては、関係者は口をつぐんでいる。2人は本作の共演をきっかけに交際へ発展し、約8年の交際を経て2023年11月に破局。その後、リュ・ジュンヨルが女優ハン・ソヒと短期間ながら公開交際し、“二股・乗り換え”疑惑が浮上。この際、ヘリがSNSに意味深な投稿を行い、話題となった経緯がある。

（写真提供＝OSEN）ハン・ソヒ（左）とリュ・ジュンヨル

（画像＝tvN）『恋のスケッチ〜応答せよ1998〜』

それでも『応答せよ1988』の出演者たちは放送終了後も交流を続けており、年に一度は全員で集まり、小規模な会合も開いてきた。今回、シン・ウォンホ監督も参加する10周年記念の団体MTが実現することで、ファンの間ではどんな裏話やエピソードが飛び出すのか期待が高まっている。

