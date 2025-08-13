½Ë20¼þÇ¯¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¤ª¤¹¤¹¤áITEM¡õ¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¸ø³«
上質なリネンやコットンを使用し、日本のものづくり精神を大切にした心地いいアイテムが揃う【ネストローブ】。2025年は、ブランド創立20周年というアニバーサリーイヤーを迎え、さまざまな企画が進行中です。人気プレス・滝口和代さんとスタッフが手がけたスペシャル企画第4弾のほか、2025年8月22日(金)からは【ネストローブ】らしさが詰るノベルティ配布もスタート! 見逃せない情報ばかりです。
¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÈIt's ME¡É¥·¥êー¥º
¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¡ÈIt¡Çs ME¡É ¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥ëー¥ó¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È\29,700¡¢TEA TIME Tee\14,300
¥ê¥é¥¯¥·ー¡õ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¥×¥ì¥¹¡¦Âì¸ýÏÂÂå¤µ¤ó¡ÊInstagram¡§@takiguchi_kazuyo¡Ë¡£¡ÈIt¡Çs ME¡É ¤Ï¡¢Âì¸ý¤µ¤ó¤¬¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ëÉþ¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¤ÇÃå¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¡¢¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
±©¿¥¤ê¤ä¥Ù¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ëÈ¾Âµ¥Ö¥é¥¦¥¹
¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¡ÈIt¡Çs ME¡É ¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥ëー¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹\26,400¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥ëー¥ó¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È\29,700¡¢TEA TIME Tee\14,300
Âì¸ý¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤«¤é¥µ¥Ã¤È¥é¥Õ¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ÆÈ¾Âµ¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¤·¤ÆÃå¤¿¤ê¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤Æ¥ì¥¤¥äー¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤³¤Á¤é¡£¿þ¥ê¥Ü¥ó¤ò¤®¤å¤Ã¤È¹Ê¤ë¤È¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ð¥ëー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Ï¼«Í³¼«ºß¡ª ¥¹ー¥Ô¥Þ¥³¥Ã¥È¥ó¤Î100ÈÖÁÐ»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢Ä¹¤¤²Æ¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÁÇºà¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÃå¤ë¤È¤è¤ê²Ä°¦¤¤¡ª
¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¡ÈIt¡Çs ME¡É ¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥ëー¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹\26,400¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥ëー¥ó¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È\29,700¡¢TEA TIME Tee\14,300
¥¦¥¨¥¹¥È¥ê¥Ü¥ó¤Ç¾æ¤¬Ä´À°¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿þ¥ê¥Ü¥ó¤Î¹Ê¤ê¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¡£Á°¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÃå¤ì¤Ð¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡ª
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¥í¥´T¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¡ÈIt¡Çs ME¡É ¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥ëー¥ó¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È\29,700¡¢TEA TIME Tee\14,300
Éª¤ä¤ª¿¬¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê±£¤ì¤ë¥ªー¥Ðー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¤æ¤ë¥«¥¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¼êÉÁ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥´¤â¡¢¿´¤¬ÍÙ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¡ÈIt¡Çs ME¡É ¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥ëー¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹\26,400¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥ëー¥ó¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È\29,700¡¢TEA TIME Tee\14,300
¿§¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥í¤Î¤Û¤«¡¢¥Ôー¥Á¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¤ÇÅ¸³«¡£¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢Âì¸ý¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ëー°Ê³°¤ËÂç¿Í¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ôー¥Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
20¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£Âè1ÃÆ¤Ï¡Ú¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥ª¥¥¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ö¥ì¥¹
2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ê¢¨nest Robe/CONFECT ÇßÅÄÅ¹¤Ï 8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë¤«¤é¡¢¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û20¼þÇ¯¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
Âè1ÃÆ¤Ï¡¢ÁÏ¶È 145 Ç¯¤Î»É¤·¤å¤¦¥áー¥«ー¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò ³ÞÀ¹¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ú OOO¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥ª¥¥¡Ë¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡£0.1mmÃ±°Ì¤ÎåÌÌ©¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤È¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Î©ÂÎ»É¤·¤å¤¦¤Ç¡¢»È¤¤¼ê¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¡¢Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÉü¹ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Üー¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤â¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¥·ー¥º¥ó¥«¥éー¤ò¸·Áª¤·¡¢¥ê¥Í¥ó¥·¥ë¥¯¤Î»å¤Çºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Ï¡Ú¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à
È¯¹Ú¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç»ñ¸»¤ò½Û´Ä¡¢ºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ú¥Õ¥¡ー¥á¥ó¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û¡£¤³¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤äÇØ·Ê¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯½èÊý¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤ò¥³¥é¥Ü¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸¶ÎÁ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÍÆ´ï¡¦»ñºà¤Î³èÍÑ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¹á¤ê¤òÄ´¹ç¤·¤Æ´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é¡¢Éþ¤ÎÀ¸ÃÏ¤òºÛÃÇ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë½Ð¤ëºÛÃÇ¤¯¤º¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ë¥´¥ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤´°Á´½Û´Ä·¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥ó¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥ê¥Î¡×¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤«¤é¤â¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ÁÇºà¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ê¤É¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤¾¡Ú¥Í¥¹¥È¥íー¥Ö¡Û¤È¸À¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£10·î°Ê¹ß¤â¡¢³Î¤«¤Ê¿³Èþ´ã¤ÇÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£´ë²è¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤ò¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
senior writer¡§Momoko Miyake