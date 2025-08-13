アジア編

古来の日本では、猫のことを「ねこま」（寝駒や寝高麗などの諸説あり）と呼び、鳴き声を「ねうねう」と表現していました。さて、他のアジアの国々ではどんな言葉が使われているのでしょうか？

中国、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、インド、さらにサウジアラビアを例に紹介します（以下、左側に猫の呼び名、右側に鳴き声を列記）。

中国語：猫（māo／マオ）、喵喵（miāo miāo／ミャオミャオ） 韓国語：고양이（goyangi／コヤンイ）、야옹（yaong／ヤオン） タガログ語（フィリピン）：pusa（プサ）、ngiyaw（ニィャウ） タイ語：แมว（Mæw／メーウ）、เหมียว（Myū／ミヤウ） ベトナム語：mèo（メオ）、meo meo（メオメオ） ヒンディー語：बिल्ली（billī／ビッリー）、 म्याऊ（miyaanu／メヤウン） アラビア語：قِطّ（qiṭṭa／キッタ）、 مواء（muwāʾ／ムワァー）

では、ここで問題をひとつ。猫のことを「マヤ―」と呼ぶアジアの地域とは？

正解は、沖縄です。

ヨーロッパ編

続いては、ヨーロッパ編です。

すべての国は網羅できないので、ひとつの目安として、サッカーのFIFAランキング（7月10日現在）にちなんで、ヨーロッパ内のトップ7の国を順に取り上げてみましょう（イングランドは英語圏、ベルギーは多言語圏ゆえに割愛）。

①スペイン語：gato（ガト）、miau（ミャウ） ②フランス語：chat（シャ）、 miaou（ミャウ） ③ポルトガル語：gato（ガートゥ）、miau（ミヤウ） ④オランダ語：kat（カット）、 miauw（ミヤウ） ⑤ドイツ語：katze（カッツェ）、 miau（ミャオ） ⑥クロアチア語：mačka（マチカ）、mijau（ミヤウ） または mjau（ミヤウ） ⑦イタリア語：gatto（ガット）、 gatta（ガッタ） miao（ミャーオ）

では、「眠っている猫は起こすべきではない」という猫のことわざがある国とは？

正解は、フランスです。

さすが伝統的に猫を大事にするお国柄と言うべきでしょうか。ことわざの意味は、日本で言う「触らぬ神に祟りなし」と同じです。

かわいさ余って、スヤスヤ眠る愛猫にちょっかいを出すと、猫神様から強烈な猫パンチをお見舞いされます。みなさんも十分に注意してください。

アフリカ編

アフリカ各国は、歴史上、英語やフランス語などを公用語とする国も多いので、ここでは、現地の主要な言語を取り上げ、猫の呼び名のみ（鳴き声は事実確認が難しいため割愛）について紹介します。

ナイジェリア（ハウサ語）：kyanwa（キャンワ） ケニア（スワヒリ語）：paka（パカ） ジンバブエ（ショナ語）：katsi（カツィ） マダガスカル（マダガスカル語）：saka（サカ）

こう見てみると、スワヒリ語の「paka（パカ）」は、日本で言う馬の足音であり、マダガスカル語の「saka（サカ）」は、日本語の「坂」と同じ響きです。この点にも、同じ音でもまったく別の意味を持つ言語、あるいは世界の多様性が表われています。

蛇足ですが、話のついでに触れておくと、ガーナを代表する言語のひとつ、アカン語では「とても良い」のことを「pápá（パパ）」と表現します。

ラテンアメリカ編

最後のラテンアメリカ編もまた、アフリカ篇と同様の歴史的経緯があり、各国で使われる公用語を除いたうえで、猫の呼び方をそれぞれの先住民の言葉で紹介します。

ブラジル（トゥピグアラニー語）：mbarakaja（ンバラカジャ） コロンビア（ワユ語）：katuu（カトゥー） ペルー（ケチュア語）：misi（ミシ） メキシコ（ナワトル語）：miztli（ミストゥリ） グアテマラ（キチェ語）：mes（メス）

英語には「When the cat’s away, the mice will play（猫がいないとき、ネズミが遊ぶ）」ということわざがありますが、実は、ラテンアメリカの国々にも似たようなものがそろっています。

たとえば、ブラジルでは、猫がいないと、ネズミがパーティーを開き、コロンビアやペルーでは、ネズミが踊り始めます。意味はもちろん、日本の「鬼の居ぬ間に洗濯」です。

上記の国々のネズミたちが一堂に集まれば、おそらく、リオのカーニバルのような大騒ぎになるにちがいありません。一度、その様子をこっそり覗き見したいものです。

まとめ

国が違えば、文化も違い、当然のことながら、使う言語も変わってきます。今回は、世界各国で猫の呼び名と鳴き声がどんなふうに表現されるのか、それぞれの地域ごとに解説しました。

本文を一読してもわかるように、呼び名はそれぞれの国で違うものの、鳴き声については各国間でほとんど共通した響きになっています。つまり、どの国で暮らそうが、猫の鳴き声は同じように聞こえる、ということなのでしょう。

今回、紹介した内容が、猫好き同士のちょっとした話のタネ、あるいは、子供たちの猫への探究心を高めるきっかけになれば、執筆者としてこれほどうれしいことはありません。