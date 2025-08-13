「スガコバみたいになってくれ！」巨人の28歳バッテリーに期待高まるG党　女房役は5号2ラン＋完封リレーをけん引

12日の試合後のお立ち台に上った巨人・森田(左)と岸田(C)産経新聞社

巨人は8月12日の中日戦（東京ドーム）に5-0の完封勝利。プロ2度目の先発だった森田駿哉が中5日の登板で、7回無失点の力投。バッテリーを組んだ捕手の岸田行倫も、追加点となるホームランで援護した。

着々と「打てる捕手」として、足場を固めている。岸田は2点リードの3回、二死二塁から中日・大野雄大の143キロ直球を左翼席中段へ放り込んだ。プロ8年目でキャリアハイとなる5号2ラン。守っては森田以下、3投手による完封リレーを完成させ、攻守で存在感を示した。

試合後のお立ち台には、森田と岸田が上がった。2人は2014年に高校日本代表に選出され、U18アジア選手権の決勝・韓国戦ではバッテリーを組んだ。そんな2人が顔を並べたヒーローインタビューに、G党も胸を熱くさせた。

SNS上では「まじでナイスバッテリー！」「完封勝利！最高の試合だった！」「10年も前に組んだバッテリーが今また同じチームでやってるって胸熱なんだよな」「なんとも言えないぐらい嬉しかっただろうな！」などと興奮の声が飛び交った。