「スガコバみたいになってくれ！」巨人の28歳バッテリーに期待高まるG党 女房役は5号2ラン＋完封リレーをけん引
12日の試合後のお立ち台に上った巨人・森田(左)と岸田(C)産経新聞社
巨人は8月12日の中日戦（東京ドーム）に5-0の完封勝利。プロ2度目の先発だった森田駿哉が中5日の登板で、7回無失点の力投。バッテリーを組んだ捕手の岸田行倫も、追加点となるホームランで援護した。
【動画】最後はフォークで！7回無失点の快投を見せた森田の投球シーン
着々と「打てる捕手」として、足場を固めている。岸田は2点リードの3回、二死二塁から中日・大野雄大の143キロ直球を左翼席中段へ放り込んだ。プロ8年目でキャリアハイとなる5号2ラン。守っては森田以下、3投手による完封リレーを完成させ、攻守で存在感を示した。
試合後のお立ち台には、森田と岸田が上がった。2人は2014年に高校日本代表に選出され、U18アジア選手権の決勝・韓国戦ではバッテリーを組んだ。そんな2人が顔を並べたヒーローインタビューに、G党も胸を熱くさせた。
SNS上では「まじでナイスバッテリー！」「完封勝利！最高の試合だった！」「10年も前に組んだバッテリーが今また同じチームでやってるって胸熱なんだよな」「なんとも言えないぐらい嬉しかっただろうな！」などと興奮の声が飛び交った。
また「スガコバみたいになってくれ！」といった期待のコメントも見られた。「スガコバ」とは言わずと知れた、昨季までのエース・菅野智之（現オリオールズ）と、扇の要である小林誠司を指す名コンビだ。ともに1989年度生まれで、2人で「最優秀バッテリー賞」を2度獲得している。
森田と岸田も同じ1996年度生まれ。10代の頃に日の丸を背負って戦った2人が、プロの世界で再びバッテリーを組み、これで2試合連続勝利だ。互いをよく知る安心感と、成長を経て備わった力強さ。「こんなシーンを何度でも見たい」というファンの願いは自然で、今後も2人の息の合ったプレーが続く光景を思い描く人は多いはずだ。
名コンビ誕生の予感は、確かに漂い始めている。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］