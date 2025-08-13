Netflixのマイメロアニメ、骨太な戦闘シーンが話題 監督が明かす”ガチ”な元ネタに注目

7月24日にNetflixで独占配信がスタートしたオリジナルシリーズ「My Melody ＆ Kuromi」。

サンリオの人気キャラクターであるマイメロディとクロミが活躍するかわいいストップモーションアニメですが、その中で繰り広げられる“戦闘シーン”について、まさかの元ネタがあることが明かされ話題を集めています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

話題となっているのは、8月11日にNetflix Japanの公式Xアカウントが投稿した作中の1シーン。マイメロディの友だちであるピアノちゃんが、バイクで追いかけてくる2体の悪役と激しい攻防を繰り広げる50秒ほどのアニメーションです。

アニメーションでは、ピアノちゃんが一輪車を漕ぎながら、2台のバイクの間を並走。手にした棒を華麗に振り回し、左右の敵の攻撃をかわして反撃する、という展開が描かれます。

ピアノちゃんの見事な棒さばきを迫力満点のカメラワークで追いかける、作中でも屈指のアクションシーン。監督を務めた見里朝希さんが、Netflix Japanの公式Xアカウントの投稿を引用する形で、まさかの元ネタを明かしました。

「ピアノちゃん戦闘シーンは『ジョン・ウィック』や『悪女／AKUJO』のバイクシーンを参考に、PUI PUI モルカーのメンバーで撮影しました」（見里氏）

キアヌ・リーブスさん主演の殺し屋アクション映画「ジョン・ウィック」シリーズや、2017年公開（日本は2018年公開）の韓国のアクション映画「悪女／AKUJO」は、どちらも手に汗握るバイクチェイスのシーンがある作品です。「サンリオキャラのかわいいアニメ」からかけ離れた、この“ガチ”な元ネタには、多くのXユーザーが反応。

「マジで悪女だった！！！」「無法と暴の煮凝りみたいな作品ラインナップ」「思ってる4倍くらい参考にされてる動きだ」といった驚きの声が多数寄せられました。

また見里さんのコメントの冒頭にあった「ピアノちゃんの“戦闘”シーン」というフレーズにも、「声に出して読みたい日本語」「言葉がもう面白すぎる」などとギャップに笑う声が続出しています。

同作にはほかにも、バイクを横向きにスライドさせながらブレーキをかける、アニメ「AKIRA」の名シーンのオマージュした演出が登場。さらに空中での激しい“銃撃戦”などもあり、「かわいい」だけにとどまらない骨太のアクションシーンも楽しめる作品です。

Netflixシリーズ「My Melody ＆ Kuromi」は、7月24日に独占配信がスタートした、全12話のオリジナルストーリー。マイメロディとクロミが暮らすマリーランドを舞台に、町の運命を揺るがす大きな事件にふたりが立ち向かっていく物語です。なお、作品は軽度の暴力描写を含むため、推奨年齢は10才以上となっています。

ピアノちゃん戦闘シーンは『ジョン・ウィック』や『悪女／AKUJO』のバイクシーンを参考に、PUI PUI モルカーのメンバーで撮影しました https://t.co/3UZDHHIwYc — 見里朝希 / Tomoki Misato (@Mitotoki) August 12, 2025

＜参考・引用＞

・見里朝希 / Tomoki Misatoさん公式X（@Mitotoki）

・Netflix Japanの公式X（@NetflixJP）

※記事内の画像は、見里さんおよびNetflix Japanの公式Xのスクリーンショットです

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025081305.html