¡Ö±þ±çÃÄÄ¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç¤¤ÊÀ¼¡×¡ÄÁÏÀ®´Û¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¤ÏÌ¾Êª¹»Ä¹¤¬»É½«Æþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤ÆÀ¼¸Ï¤é¤¹
¡¡Âç²ñÂè£¸Æü¤Î£±£³Æü¡¢Âè£³»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤ÀÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤é¤ËÂçÀ¼±ç¤òÂ¥¤¹±üÅÄ½¤»Ë¹»Ä¹¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬¹»Ä¹¤ÎÌòÌÜ¡×¤È¹Í¤¨¡¢Éô³èÆ°¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ê¤É¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£²£°Ç¯Á°¤«¤é²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤ÏÄ¹ºêÂç²ñ½éÀï¤«¤éÁ´»î¹ç¤Î±þ±ç¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÇØÃæ¤Ë¡Ö¹»Ä¹¡×¤ÈÂç¤¤Ê»ú¤Ç»É½«¡Ê¤·¤·¤å¤¦¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢±þ±ç¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï£±£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÌîµåÉô¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¹»Ä¹¤Î¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢ÌîµåÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö±þ±çÃÄÄ¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¹»²Î¤òÇ®¾§¤·¡¢°ÂÂÇ¤¬½Ð¤ì¤Ð¥á¥¬¥Û¥ó¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¤Æ´î¤ó¤À±üÅÄ¹»Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤é¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£